Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré, samedi, avoir accéléré la livraison de 4 milliards de dollars d'aide militaire à Israël.

"J'ai signé une déclaration pour utiliser les pouvoirs d'urgence en vue d’accélérer la livraison d'environ 4 milliards de dollars d'aide militaire à Israël", a déclaré Rubio dans un communiqué.

"La décision d'annuler l'embargo partiel sur les armes imposé par l'administration Biden, qui a retenu à tort un certain nombre d'armes et de munitions à Israël, est un autre signe qu'Israël n'a pas de plus grand allié à la Maison Blanche que le président Trump", a-t-il ajouté.

Sa déclaration est intervenue un jour après que le département d'État a déclaré avoir approuvé des ventes militaires étrangères potentielles à Israël d'une valeur de 3 milliards de dollars, qui comprennent des munitions, des kits de guidage et des bulldozers Caterpillar D9.

Dans un communiqué publié vendredi, le Département d'État a déclaré que Rubio avait déterminé qu'il y avait “urgence”, exigeant des ventes immédiates à Israël, renonçant aux exigences d'examen du Congrès.

Déjà 12 milliards de dollars de ventes militaires

Rubio a déclaré que depuis que Trump a pris ses fonctions fin janvier, son administration a approuvé près de 12 milliards de dollars de ventes militaires étrangères majeures à Israël.

"Cette décision importante coïncide avec l'abrogation par le président Trump d'un mémorandum de l'administration Biden qui avait imposé des conditions sans fondement et politisées à l'aide militaire à Israël à un moment où notre proche allié menait une guerre de survie sur plusieurs fronts contre l'Iran et les mandataires du terrorisme", a déclaré Rubio dans le communiqué de samedi.

"L'administration Trump continuera d'utiliser tous les outils disponibles pour remplir l'engagement de longue date de l'Amérique envers la sécurité d'Israël, y compris les moyens de contrer les menaces à la sécurité", a-t-il ajouté.

Les États-Unis sont depuis longtemps critiqués pour avoir soutenu l'assaut militaire d'Israël sur la bande de Gaza, dans un contexte de rapports généralisés de violations des lois internationales et américaines.

