Le président américain Donald Trump a envoyé, mercredi, une nouvelle série de lettres à l'Algérie entre autres pays, pour annoncer les droits de douane additionnels qui devraient être appliqués à ses produits entrant aux Etats-Unis.

L'Algérie est concernée aux côtés du Sultanat du Brunei, de l'Irak, de la Libye,de la Moldavie et des Philippines.

Pour la plupart, la surtaxe évolue plus ou moins par rapport à ce que l'exécutif américain avait annoncé, début avril.

Dans le détail, les produits algériens devraient être taxés à 30% (inchangé), tout comme ceux provenant de Libye (-1 point de pourcentage) et d'Irak (-9pp), ceux provenant de Moldavie et du Brunei le seront à 25% (respectivement -6pp et +1pp). Quant aux produits philippins, la surtaxe sera de 20% (+3pp).

Réduire l'excédent commercial

Le président américain a commencé lundi à envoyer des lettres aux pays ayant un excédent commercial avec les États-Unis pour annoncer le sort qui leur sera réservé.

Dans une lettre adressée à son homologue algérien et mise en ligne par le département d’Etat, il invite l’Algérie à participer à “l’extraordinaire économie des États-Unis, de loin le premier marché mondial“, expliquant qu’après des années d’analyse du commerce avec l’Algérie, “ les États-Unis ont décidé d’en finir avec ce déficit commercial persistant engendré par les politiques tarifaires et non tarifaires de l’Algérie et ses barrières commerciales”.

Quatorze pays connaissaient ainsi déjà le montant de la surtaxe qu'il leur a concoctée : de +25% (Japon, Corée du Sud, Tunisie notamment) à +40% (Laos et Birmanie) en passant par +36% (Cambodge et Thaïlande).

Donald Trump a affirmé, mardi, qu'il comptait envoyer d'autres lettres "aujourd'hui, demain, et dans les prochains jours", notamment vers l'Union européenne (UE), qui devrait selon lui recevoir son courrier "probablement d'ici deux jours", soit au plus tard ce jeudi.

Initialement, ces surtaxes individualisées devaient commencer à être collectées le 9 juillet, après un précédent report, mais Trump a signé en début de semaine un décret pour les repousser au 1er août.

Dans ses lettres, il assure que toute riposte sera sanctionnée par une surtaxe additionnelle de même ampleur.

