POLITIQUE
2 min de lecture
“Bloquons tout”: seuls 46 % des Français soutiennent le mouvement du 10 septembre, selon un sondage
Le soutien est plus marqué chez les jeunes et les sympathisants de gauche, tandis que les électeurs du centre et de la droite rejettent largement la stratégie des blocages.
“Bloquons tout”: seuls 46 % des Français soutiennent le mouvement du 10 septembre, selon un sondage
Préparations pour un blocage total en France le 10 septembre / Reuters
7 septembre 2025

À quelques jours de la journée d’actions et de blocages annoncée par le collectif “Bloquons tout”, un sondage par la Tribune Dimanche révèle que moins d’un Français sur deux y est favorable. Selon cette enquête d’opinion, seuls 46 % des personnes interrogées déclarent soutenir le mouvement prévu le 10 septembre, tandis que 54 % s’y opposent ou se disent indifférentes.

Si le collectif espérait rallier une large majorité, le sondage souligne des fractures profondes dans l’opinion publique. Le soutien est plus marqué chez les jeunes et les sympathisants de gauche, tandis que les électeurs du centre et de la droite rejettent largement la stratégie des blocages.

Un enjeu politique majeur 

Recommandé

Les appels à paralyser les transports, les raffineries et certains services publics suscitent des réserves au sein de la population. Pour beaucoup de sondés, ces méthodes risquent de pénaliser d’abord les citoyens les plus fragiles, plutôt que de peser directement sur le gouvernement.

Pour le collectif “Bloquons tout”, la mobilisation du 10 septembre doit être un coup de force symbolique contre la politique économique et sociale de François Bayrou, qualifiée “d’injuste” et “d’antisociale”. Mais pour l’exécutif, qui redoute des perturbations massives, ce sondage constitue un argument de légitimité : l’opinion publique n’est pas unanime et semble même plutôt réservée.

La journée du 10 septembre pourrait donc s’imposer comme un test décisif : d’un côté, un collectif qui veut démontrer sa capacité de nuisance et de mobilisation ; de l’autre, un gouvernement qui mise sur l’essoufflement du mouvement et sur la lassitude de la population face aux blocages.

En RelationTRT Français - Bayrou dénonce les actions du 10 septembre: “un mouvement social profondément injuste”
SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us