Les appels à paralyser les transports, les raffineries et certains services publics suscitent des réserves au sein de la population. Pour beaucoup de sondés, ces méthodes risquent de pénaliser d’abord les citoyens les plus fragiles, plutôt que de peser directement sur le gouvernement.

Pour le collectif “Bloquons tout”, la mobilisation du 10 septembre doit être un coup de force symbolique contre la politique économique et sociale de François Bayrou, qualifiée “d’injuste” et “d’antisociale”. Mais pour l’exécutif, qui redoute des perturbations massives, ce sondage constitue un argument de légitimité : l’opinion publique n’est pas unanime et semble même plutôt réservée.

La journée du 10 septembre pourrait donc s’imposer comme un test décisif : d’un côté, un collectif qui veut démontrer sa capacité de nuisance et de mobilisation ; de l’autre, un gouvernement qui mise sur l’essoufflement du mouvement et sur la lassitude de la population face aux blocages.