Les agriculteurs français s’indignent d’autant que Paris s’est félicité d’avoir obtenu des mesures de contrôle incluses dans l’accord du Mercosur pour protéger les secteurs sensibles de l’élevage.



La Commission européenne a appelé mercredi les 27 à approuver rapidement l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, les commissaires européens ont validé en milieu de journée le texte de l'accord, première étape avant de le soumettre aux États membres et aux eurodéputés.

La Commission promet de compléter l'accord par un "acte juridique" renforçant les mesures de sauvegarde pour "les produits européens sensibles". Elle s'engage à intervenir en cas d'impact négatif des importations sur certaines filières, comme le boeuf, la volaille, le sucre et l'éthanol.

Des mesures immédiatement saluées à Paris. La porte-parole du gouvernement Sophie Primas s'est réjouie que l'UE "ait entendu les réserves" françaises.

“C’est une trahison programmée”

Si la porte-parole du gouvernement se réjouit, les syndicats agricoles ont un avis bien différent. Une mobilisation d'agriculteurs européens est annoncée aujourd’hui à Bruxelles.

L'alliance FNSEA-Jeunes agriculteurs, première force syndicale agricole en France, a estimé, elle, que cet accord restait "toxique", et appelé Emmanuel Macron "à honorer sa parole et à exprimer publiquement son opposition claire à cet accord".

Christian Convers, le secrétaire général de la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole français parle lui de " trahison programmée" sur les ondes de RMC/BFM. "On n'est pas dupes, on s'aperçoit bien que ces choses-là étaient programmées", a-t-il dit.