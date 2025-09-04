EUROPE
3 min de lecture
Les agriculteurs français en colère après l’appel de l'UE à signer le Mercosur
La Commission européenne a appelé, mercredi, les 27 pays de l’Union européenne à signer l’accord de libre-échange avec le Mercosur. Les syndicats agricoles ont immédiatement réagi et parlent de “trahison”
Les agriculteurs européens protestent contre cet accord depuis des mois, ici rn janvier dernier à Vienne en Autriche / AFP
4 septembre 2025

Les agriculteurs français s’indignent d’autant que Paris s’est félicité d’avoir obtenu des mesures de contrôle incluses dans l’accord du Mercosur pour protéger les secteurs sensibles de l’élevage.

La Commission européenne a appelé mercredi les 27 à approuver rapidement l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, les commissaires européens ont validé en milieu de journée le texte de l'accord, première étape avant de le soumettre aux États membres et aux eurodéputés.

La Commission promet de compléter l'accord par un "acte juridique" renforçant les mesures de sauvegarde pour "les produits européens sensibles".  Elle s'engage à intervenir en cas d'impact négatif des importations sur certaines filières, comme le boeuf, la volaille, le sucre et l'éthanol.

Des mesures immédiatement saluées à Paris. La porte-parole du gouvernement Sophie Primas s'est réjouie que l'UE "ait entendu les réserves" françaises.

“C’est une trahison programmée”

Si la porte-parole du gouvernement se réjouit, les syndicats agricoles ont un avis bien différent. Une mobilisation d'agriculteurs européens est annoncée aujourd’hui à Bruxelles.

L'alliance FNSEA-Jeunes agriculteurs, première force syndicale agricole en France, a estimé, elle, que cet accord restait "toxique", et appelé Emmanuel Macron "à honorer sa parole et à exprimer publiquement son opposition claire à cet accord".

Christian Convers, le secrétaire général de la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole français parle lui de " trahison programmée" sur les ondes de RMC/BFM. "On n'est pas dupes, on s'aperçoit bien que ces choses-là étaient programmées", a-t-il dit.

Un marché colossal pour les produits européens

En pleine tempête politique en France, les oppositions y font également entendre leurs voix. Le RN dénonce déjà une "trahison" d'Emmanuel Macron si Paris change de pied sur le Mercosur, tandis que LFI fustige une "capitulation" de la France.

Cet accord doit notamment permettre à l'Union européenne d'exporter davantage de voitures, de machines, de vins et de spiritueux en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay.

En retour, il faciliterait l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains, au risque de fragiliser certaines filières agricoles européennes.

L'un des sujets sensibles concerne les normes sanitaires et environnementales. Les agriculteurs européens accusent leurs concurrents latino-américains de ne pas respecter les normes de l'UE, faute de contrôles suffisants. L’élevage étant, par exemple, lié à la déforestation au Brésil.

Mais l'accord avec le Mercosur compte aussi de nombreux partisans en Europe, à commencer par l'Allemagne qui veut offrir de nouveaux débouchés à ses entreprises industrielles. 

Selon Bruxelles, il permettrait aux exportateurs européens d'économiser plus de 4 milliards d'euros de droits de douane par an en Amérique latine, dans une zone de libre-échange rassemblant 700 millions de consommateurs de part et d'autre de l'Atlantique.

Pour rappel, le Mercosur comprend cinq pays d’Amérique du Sud : l'Argentine, la Bolivie,  le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

SOURCE:TRT français et agences
