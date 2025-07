La vague de critiques qui s'abat sur la BBC depuis le 7 octobre 2023 s'intensifie de l'intérieur. Un groupe de 107 employés de la BBC, ainsi que 300 personnalités du secteur des médias, ont écrit à la direction de la BBC, accusant la chaîne de “censure” concernant Israël et de “promotion du gouvernement et de l'armée israéliens”.

La lettre a été publiée dans Deadline, un média de référence dans l’industrie du divertissement, de la musique et des arts. Elle fait référence notamment à la récente décision de la BBC de ne pas diffuser le documentaire “Gaza : Medics under Fire” (Gaza: des médecins sous le feu”), soulignant que cet exemple n'était “qu'une décision parmi d'autres motivées par des considérations politiques” et non éditoriales.

“Gaza : Medics under Fire”

La BBC avait commandé mais mis de côté le documentaire, car elle estimait qu'il “risquait de créer une perception de partialité”, la lettre allègue que la décision d'abandonner le film “démontre, une fois de plus, que la BBC ne rapporte pas ‘sans crainte ni faveur’ lorsqu'il s'agit d'Israël”.

“Une grande partie de la couverture médiatique de la BBC dans ce domaine est marquée par le racisme anti-palestinien”, ont affirmé les employés.

Ils ont également souligné que la BBC n'avait fourni aucune analyse significative de l'implication du gouvernement britannique dans la guerre contre les Palestiniens, notamment sur les ventes d'armes et leurs implications juridiques.

“Depuis octobre 2023, il est de plus en plus évident pour notre public que les reportages de la BBC sur Israël et la Palestine ne sont pas à la hauteur de nos propres normes éditoriales. Il existe un fossé entre la couverture par la BBC de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie et ce que notre public peut constater via de multiples sources crédibles”, ont-ils dénoncé.



“Les décisions éditoriales de la BBC semblent de plus en plus déphasées par rapport à la réalité. Nous sommes contraints de conclure que ces décisions sont prises pour répondre à un agenda politique plutôt qu'aux besoins du public”, ont-ils ajouté.

Tous les membres du personnel de la BBC qui ont signé la lettre l'ont fait de manière anonyme, tandis que les acteurs Khalid Abdalla et Miriam Margolyes, parmi les personnalités du secteur, ont soutenu leur appel.

Révocation de Robbie Gibb

Dans la lettre, les signataires demandent aussi la révocation de Robbie Gibb du conseil d’administration de la BBC. Ils affirment que “la manière incohérente dont les directives sont appliquées met en lumière le rôle de Gibb, au sein du conseil d'administration de la BBC et du comité des normes éditoriales de la BBC car “nous sommes préoccupés par le fait qu'une personne ayant des liens étroits avec le Jewish Chronicle… ait son mot à dire dans les décisions éditoriales de la BBC à quelque titre que ce soit, y compris la décision de ne pas diffuser Gaza : Medics Under Fire “.

La déclaration estime ainsi que Gibb a un “conflit d'intérêts” qui “met en évidence un deux poids deux mesures pour les créateurs de contenu de la BBC qui ont eux-mêmes subi une censure au nom de l'+impartialité+”.

Gibb, ancien conseiller en communication de Theresa May et ancien chef de l'équipe politique de la BBC à Westminster, a dirigé le consortium qui a acheté le Jewish Chronicle en 2020 et était, jusqu'en août 2024, directeur de Jewish Chronicle Media.

