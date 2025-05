En novembre, les rues d'Amsterdam ont été le théâtre d'une série d'événements inquiétants : des supporters de football israéliens, furieux de la défaite de leur équipe, se sont violemment déchaînés dans la ville, affrontant des passants, vandalisant des biens et mettant le feu à un drapeau palestinien.

Pourtant, ce qui aurait dû être un exposé sur la violence collective est devenu un exemple flagrant de la manière dont les récits sont soigneusement élaborés et contrôlés dans les grands médias.

Le New York Times a présenté l'incident comme une agression antisémite, en utilisant une vidéo qui prétendait montrer des supporters israéliens attaqués -une vidéo qui a été retirée après que son créateur a publiquement précisé qu'elle montrait en fait des supporters israéliens poursuivant un homme.

Curieusement, le journal ne s'est guère intéressé à la confusion généralisée qu'une enquête visuelle directe, instant par instant, aurait pu contribuer à dissiper.

Un rapport publié le 18 novembre par Electronic Intifada a révélé qu'une proposition d'enquête visuelle par le journaliste primé du New York Times Christiaan Triebert pour exposer la vérité sur l'incident a été supprimée, un haut responsable du Times, Charlie Stadtlander, justifiant l'annulation par une explication douteuse.

Dans un courriel de suivi adressé à Electronic Intifada, Stadtlander a rejeté les allégations de partialité, affirmant que le travail de Triebert avait été intégré dans un autre article.

Seulement, l'article auquel il renvoie, intitulé "Chaos, Provocations and Violence : How Attacks on Israeli Soccer Fans Unfolded", était l'un des nombreux articles du NYT minimisant les actions agressives des hooligans israéliens au cours de l'incident.

Pourtant, cela n'est peut-être pas surprenant, compte tenu du fait que Charlie Stadtlander est un ancien porte-parole de la NSA et un ancien officier du Cyber Command de l'armée américaine -des rôles qui ne sont pas exactement associés à la promotion de la transparence.

Le rôle de Stadtlander en tant que directeur de la communication externe du Times n'implique apparemment pas de décisions éditoriales.

Pourtant, pour certains, il est raisonnable de se demander si les compétences de Stadtlander en matière de contrôle des récits pour la NSA ne s'alignent pas trop confortablement sur les besoins d'une salle de rédaction qui doit trouver un équilibre entre l'intégrité journalistique et les relations entre l'entreprise et l'État.

"Tout cela soulève des questions évidentes", a fait remarquer Jon Schwarz de The Intercept dans un rapport publié en mars 2023.

"Être le porte-parole du journal le plus prestigieux du pays est-il un travail complètement différent de celui de porte-parole de la NSA ? Ou s'agit-il plutôt du même travail ? Plus important encore, les perspectives des deux institutions sont-elles fondamentalement différentes -ou sont-elles, à plus d'un titre que vous ne l'imaginez, fondamentalement les mêmes ?".

Des anciens espions israéliens dans les médias américains

La controverse autour de Stadtlander n'est pas un cas isolé. D'autres médias, dont CNN, ont accueilli dans leurs rangs des personnes ayant des liens avec les services de renseignement israéliens.

Le 16 octobre, un rapport d'enquête de Mintpress a révélé l'infiltration de salles de rédaction américaines par des personnes ayant des liens directs avec l'unité 8200, l'unité d'élite israélienne de cyberespionnage.

L'Unité 8200, souvent décrite comme l'équivalent israélien de la NSA, a été associée à la surveillance de masse et à des opérations cybernétiques controversées dans le monde entier, y compris les attaques de pagers au Liban.

Le rapport cite plusieurs personnalités, dont Barak Ravid d'Axios, qui a servi dans l'Unité 8200 et dans les réserves des forces de défense israéliennes, Shachar Peled, ancien producteur de CNN ayant travaillé dans l'Unité 8200 et le Shin Bet, et Anat Schwartz, ancien officier de renseignement de l'armée de l'air israélienne, coauteur de l'ouvrage controversé "Screams without words" (Cris sans paroles) pour le New York Times.

Une autre figure notable est Tal Heinrich, un ancien agent de l'Unité 8200 qui a travaillé pour le bureau de CNN à Jérusalem et qui est maintenant le porte-parole officiel du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

C'est ce même bureau qui a été révélé en janvier comme étant le point de contrôle obligatoire pour toute la couverture de CNN liée à Israël-Palestine.

Dans un rapport datant de janvier 2024, The Intercept a cité un membre du personnel de CNN : "Chaque ligne de reportage relative à Israël et à la Palestine doit être approuvée par le bureau [de Jérusalem] -ou, lorsque le bureau n'est pas pourvu en personnel, par quelques personnes triées sur le volet par le bureau et la direction- à partir desquelles les lignes sont le plus souvent éditées avec une nuance très spécifique".

Tout cela soulève des questions fondamentales sur le rôle du journalisme dans une démocratie.

Si la presse doit agir comme un contre-pouvoir, comment peut-elle remplir ce mandat lorsque ses rangs sont composés de personnes ayant auparavant travaillé à protéger ce pouvoir de tout contrôle ?

