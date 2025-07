Une conférence des Nations unies reprogrammée ce mois-ci abordera les plans pour Gaza après la guerre ainsi que les préparatifs en vue de la reconnaissance d’un État palestinien par la France et d’autres pays, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères.

“L’objectif est de dessiner les contours de Gaza après la guerre et de préparer la reconnaissance d’un État palestinien par la France et par les pays qui s’engageront dans cette démarche”, a déclaré Jean-Noël Barrot mardi à Bruxelles, avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne.

La conférence, prévue à New York du 17 au 20 juin, visait à poser les bases d’une feuille de route vers l’État palestinien, tout en garantissant la sécurité d’Israël. Elle a été reportée sous la pression américaine et à cause de l’escalade militaire entre Israël et l’Iran, qui avait entraîné la fermeture de l’espace aérien régional, compliquant la venue des représentants de certains pays arabes.

Des diplomates ont indiqué, vendredi, que la conférence avait été reprogrammée aux 28 et 29 juillet.

Résistance des alliés

Le président français Emmanuel Macron devait initialement participer à la conférence, et il avait laissé entendre qu’il pourrait reconnaître un État palestinien dans les territoires occupés par Israël à cette occasion — une initiative à laquelle Israël est farouchement opposé.

Mais Macron ne devrait finalement pas être présent, ce qui réduit la probabilité d’annonces marquantes.

Selon plusieurs diplomates, le président français fait face à des réticences de la part de certains alliés, notamment le Royaume-Uni et le Canada, quant à sa volonté de reconnaître l’État de Palestine.

Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza depuis octobre 2023. Une proposition de cessez-le-feu de 60 jours, soutenue par les États-Unis, est actuellement en discussion à Doha.