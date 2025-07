Le ministère israélien des Affaires étrangères financera une tournée dans le pays pour des influenceurs de droite américains actifs sur les réseaux sociaux, selon le journal israélien Haaretz.

La publication a rapporté dimanche que cette tournée prévue réunira 16 influenceurs, tous âgés de moins de 30 ans, soutenant les campagnes “Make America Great Again” (MAGA) et “America First” du président américain Donald Trump.

Chacun de ces influenceurs compte des centaines de milliers à plusieurs millions d’abonnés. Ils seront invités en Israël afin de contrer ce que le gouvernement israélien perçoit comme une baisse du soutien à Israël parmi les jeunes Américains, selon le rapport qui ne précise aucune date.

“Avec la montée du mouvement America First et de MAGA dans la politique américaine, il est essentiel pour Israël que ce mouvement adopte une position pro-israélienne”, a déclaré Yaacov Livne, directeur adjoint du département de diplomatie publique du ministère israélien des Affaires étrangères, cité dans l’article.

Le ministère israélien prévoit de faire venir 550 délégations d’influenceurs en Israël d’ici la fin de l’année à travers ce type de voyages, toujours selon le rapport.

“[Alors que] les républicains plus âgés et les conservateurs américains maintiennent des positions pro-israéliennes, les points de vue positifs envers Israël diminuent chez toutes les tranches d’âge plus jeunes”, indique encore le rapport.

Les influenceurs seront incités à diffuser des messages en accord avec la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens. “Nous travaillons avec des influenceurs, parfois en délégations”, a déclaré une source anonyme du ministère à Haaretz.

“Leurs réseaux ont une audience massive et leurs messages sont plus efficaces que s’ils provenaient directement du ministère”.

La tournée sera organisée par l’organisation Israel365, que le ministère considère comme étant “dans une situation unique pour transmettre une position pro-israélienne entièrement alignée avec les idéaux MAGA et America First”, rapporte Haaretz.

Israel365 promeut le soutien à Israël, en particulier auprès des chrétiens, se référant prétendument à des principes bibliques.

Elle rejette également la solution à deux États, qu’elle qualifie d’”illusion”, et décrit sa mission comme la défense de la civilisation occidentale contre les menaces de l’extrémisme de la gauche progressiste.

Toujours selon Haaretz, le ministère a conclu un contrat de 290 000 shekels (environ 86 000 dollars) pour mettre en œuvre cette tournée.

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, Israel365 aurait “renforcé ses liens avec les mouvements MAGA et America First, participant à leurs événements majeurs et contribuant à faire venir en Israël des figures conservatrices de premier plan”, indique le rapport.

