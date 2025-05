Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé à la presse que Washington et Pékin étaient parvenus à un accord pour une pause de 90 jours des droits de douane qui seront largement réduits.

Washington a décidé début avril de porter à 145% les droits de douane sur les produits chinois, ce à quoi Pékin a répondu avec des prélèvements similaires de 125% sur les produits américains.

"Les deux pays ont très bien défendu leurs intérêts nationaux", a déclaré Scott Bessent, qui s'exprimait aux côtés du représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, après une série de réunions à Genève durant le week-end entre les délégations américaine et chinoise. "Nous avons tous deux intérêt à ce que le commerce soit équilibré, et les États-Unis continueront d'œuvrer en ce sens", a-t-il ajouté.

Les surtaxes douanières imposées par les États-Unis sur les produits chinois, et qui s’ajoutent aux droits de douane préexistants, étaient montées jusqu’à 145%, et seront donc ramenées à 30% durant un mois et demi.

Ces 30% comprennent les 20% appliqués par Donald Trump pour faire pression sur Pékin dans le cadre de la lutte contre le trafic de fentanyl, un puissant opioïde cause d’une grave crise sanitaire aux États-Unis.

La Chine avait riposté aux taxes douanières supplémentaires ordonnées par les États-Unis, et porté à 125% ses droits de douane sur les produits américains. La trêve obtenue à Genève les ramène ainsi à 10%.

Réaction positive des marchés financiers

L'officialisation de cet accord a fait rebondir les principales bourses européennes qui étaient en hausse lundi en début de séance.

À Paris, le CAC 40 gagnait 0,68% à 7 .796,71 points vers 08h05 GMT. À Francfort, le Dax avançait dans le même temps de 0,78% et, à Londres, le FTSE 100 était quasiment stable.

Le différend sino-américain a paralysé près de 600 milliards de dollars d'échanges bilatéraux, perturbant les chaînes d'approvisionnement, suscitant des craintes de stagflation et déclenchant des licenciements.

Des représentants américains avaient fait état dimanche d'un "accord" pour réduire le déficit commercial des États-Unis avec la Chine, tandis que des représentants chinois rapportaient qu'un "consensus important" avait été trouvé, suscitant des espoirs d'accalmie sur le front commercial.

Les réunions à Genève constituaient les premiers échanges en personne entre des hauts représentants américains et chinois depuis que le président américain Donald Trump, revenu au pouvoir en janvier, a opéré une refonte de la politique commerciale de Washington, annonçant des séries de droits de douane contre les rivaux et les partenaires commerciaux des États-Unis.

Donald Trump avait exprimé son optimisme à propos des discussions sino-américaines la semaine dernière, estimant vendredi que des droits de douane de 80% sur les produits chinois semblaient appropriés, signal pour la première fois que Washington pourrait fixer un nouveau taux.

Scott Bessent a déclaré par le passé que les droits de douane actuels signifiaient un embargo commercial de facto entre les États-Unis et la Chine, ajoutant qu'une désescalade était nécessaire.

