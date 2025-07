Si les groupes non étatiques en Syrie s'orientent vers la division et la déstabilisation, la Turquie les considérera comme une menace directe pour sa sécurité nationale et interviendra, a mis en garde le ministre turc des Affaires étrangères, Fidan.



"Israël poursuit une politique visant à affaiblir sa région et à la maintenir dans le chaos", a déclaré Fidan ce mardi, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue salvadorienne, Alexandra Hill, dans la capitale turque, Ankara.

Fidan a ajouté qu'Israël, qui refuse la stabilité dans sa région, vise à diviser la Syrie.

Le 13 juillet, des affrontements ont éclaté entre des tribus arabes bédouines et des milices druzes armées dans la ville de Soueida. La violence s'est intensifiée et des frappes aériennes israéliennes ont suivi, notamment contre des positions et des infrastructures militaires syriennes à Damas.

Israël a invoqué la "protection des communautés druzes" comme prétexte pour ses attaques.

La plupart des dirigeants druzes en Syrie ont cependant publiquement rejeté toute ingérence étrangère et réaffirmé leur engagement en faveur d'un État syrien unifié.

En réponse à l'escalade de la violence, le gouvernement syrien a annoncé quatre accords de cessez-le-feu à Soueida, le dernier en date ayant été négocié samedi.

Le nouveau gouvernement syrien s'efforce de rétablir l'ordre dans tout le pays depuis la chute du régime Al Assad le 8 décembre 2024.