Après des mois de tensions suite aux émeutes de mai 2024 et l’échec de négociations à Nouméa en mai dernier, le président de la République s’était investi dans le dossier et avait convié les représentants calédoniens à Paris. Un accord a été signé le 12 juillet après 10 jours de discussions à Bougival près de Paris, mais ce compromis devait être entériné par les représentants locaux des signataires.

Après le rejet la semaine dernière par l’Union calédonienne de l’accord, cette fois c’est le FLNKS, principal mouvement indépendantiste qui emboîte le pas.

C’est un échec politique pour Paris.

Salué par Emmanuel Macron en juillet comme la victoire de la raison, l’accord est dénoncé par le président du FLNKS, Christian Tein, qui y voit "un accord à marche forcée" proposé par le président français.

L’accord est rejeté “en raison de son incompatibilité avec les fondements et acquis de notre lutte", a indiqué mercredi Dominique Fochi, membre du bureau politique du FLNKS, lors d'une conférence de presse à Nouméa, la capitale du territoire.

En fait, si le texte promet la création d'une nationalité calédonienne ainsi que la possibilité de transférer des compétences régaliennes (monnaie, justice, police) au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, il ne prévoit pas de nouveau référendum sur l'indépendance. Trois référendums ont eu lieu et à chaque fois le Non à l’indépendance l’a emporté. Les indépendantistes estiment que le troisième référendum qu’ils ont boycotté à cause du Covid doit être organisé à nouveau.