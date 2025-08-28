La polémique a enflé, mais l’Université libre de Belgique n’a pas cédé. Le choix de Rima Hassan comme marraine de l’une de ses promotions a été effectué en juillet par les étudiants du Master 2 de la faculté de droit de l'ULB, indignant une partie de la classe politique belge ainsi que des dizaines de personnalités françaises qui y voyaient "une tache" sur la réputation de l'université.

Les étudiants, de leur côté, ont dénoncé une vague d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux de la part de la droite et de l'extrême droite, afin de tenter d'infléchir leur décision.

Rima Hassan, juriste franco-palestinienne de 33 ans et eurodéputée de La France insoumise (LFI), a été expulsée mi-juin d'Israël après avoir été arrêtée alors qu'elle cherchait à gagner Gaza à bord du voilier Madleen afin de briser le blocus israélien.

Pour une partie de la gauche et des ONG, Rima Hassan est une figure du combat pour la reconnaissance des droits des Palestiniens.

En juillet, son nom était arrivé en tête, juste devant celui de Gisèle Pélicot, lors d'un vote des étudiants en droit de l'ULB pour départager des personnalités susceptibles de représenter leur promotion.

Les autorités académiques ont décidé jeudi de "prendre acte" d'un choix résultant d'une démarche "réfléchie" et d'un vote "démocratique" des étudiants.



"Cette décision leur appartient. Elle témoigne de leur besoin de s’engager face aux drames qui se déroulent actuellement à Gaza. Nous nous devons de la respecter", a déclaré le doyen de la faculté, Pierre Klein.

"Honorée"

Rima Hassan s'est déclarée "honorée". "Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont tenu bon face à l’acharnement médiatique et politique", a-t-elle réagi sur le réseau X.