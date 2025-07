Un bébé de 35 jours figure parmi les deux Palestiniens morts de malnutrition, alors qu’au moins 39 demandeurs d’aide alimentaire ont été tués samedi par l'armée israélienne.



Deux autres Palestiniens, dont un nourrisson de 35 jours, sont morts de malnutrition à l'hôpital al-Shifa de Gaza, selon un médecin sur place.

Samedi, les forces israéliennes ont continué à pilonner l’enclave palestinienne, tuant au moins 116 Palestiniens. Parmi les victimes figurent 39 personnes, tuées près de sites d'aide alimentaire à Rafah.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré à l'AFP que "39 personnes qui attendaient de l'aide humanitaire" avaient été tuées par l'armée israélienne.

Selon la même source, les tirs ont eu lieu à proximité de centres de distribution d'aide humanitaire gérés par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les Etats-Unis et Israël. La GHF a indiqué que les informations faisant état de morts près de ses sites étaient "fausses".

L'ONU et des ONG humanitaires refusent de travailler avec cette organisation au financement opaque en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité.

En début de semaine, l'ONU a indiqué avoir recensé 875 personnes tuées en tentant de se procurer de la nourriture depuis fin mai, dont 674 "à proximité des sites de la GHF".

Situation humanitaire inquiétante

Samedi, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a assuré disposer de stocks alimentaires suffisants pour couvrir toute la bande de Gaza pendant plus de trois mois. "Ouvrez les passages, mettez fin au blocus, et laissez l'Unrwa accomplir sa mission", a-t-elle écrit sur X.

L’ONG Médecins sans frontières a mis en garde la semaine dernière contre une hausse inquiétante de la malnutrition aiguë, évoquant des niveaux “sans précédent” dans deux de ses structures à Gaza.

Lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, vendredi, le pape, Léon XIV, a exprimé “sa préoccupation face à la situation humanitaire dramatique” à Gaza et appelé à “ redynamiser les négociations” en vue d’un cessez-le-feu.

Les négociations indirectes entre le Hamas et Israël en vue d'une trêve sont dans l'impasse, la branche armée du Hamas ayant accusé, vendredi, Israël de les bloquer.

La guerre israélienne à Gaza a tué au moins 58 765 personnes et en a blessé 140 485 depuis le 8 octobre 2023. On estime que 1 139 personnes ont été tuées en Israël, et plus de 200 ont été prises en otage.

