Ce chiffre représente une baisse par rapport au début de la guerre où environ la moitié des Américains approuvaient l'opération israélienne.



La plupart des Américains désapprouvent désormais l'action militaire israélienne à Gaza.

Un nouveau sondage révèle qu'environ 6 adultes américains sur 10 désapprouvent l'action militaire menée par Israël à Gaza, contre 45 % en novembre 2023.

Les jeunes adultes sont également beaucoup plus susceptibles de désapprouver les actions d'Israël. Seul un adulte de moins de 35 ans sur dix environ approuve les choix militaires d'Israël à Gaza, contre environ la moitié des 55 ans et plus.

La rédactrice en chef de Gallup, Megan Brenan, affirme que les derniers chiffres reflètent la persistance des divisions partisanes. Alors que les démocrates sont de plus en plus mécontents de la campagne militaire israélienne, les républicains y restent favorables.

Le sondage affirme que le soutien à Israël demeure prédominant chez les sympathisants républicains dans leur ensemble, puisque 71% d'entre eux disent approuver les opérations militaires israéliennes à Gaza, contre seulement 8% de démocrates.

Impopularité de Netanyahu

Ce nouveau sondage révèle également qu'environ la moitié des adultes américains ont désormais une opinion défavorable du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, soit la note la plus négative qu'il ait reçue depuis sa première inclusion dans les sondages Gallup en 1997.

Environ la moitié des adultes américains, soit 52 %, ont désormais une opinion défavorable de Netanyahu, selon le nouveau sondage. Seuls 29 % le perçoivent positivement, et environ 2 sur 10 n'ont jamais entendu parler de lui ou n'ont pas d'opinion.

Le seuil tragique des 60.000 morts a été franchi dans cette guerre menée par Israël qui continue de tuer des civils désespérément à la recherche de l’aide humanitaire dans un contexte de famine généralisée à Gaza.