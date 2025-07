Une unité militaire israélienne est entrée dans le sud du Liban tôt mercredi, a fouillé plusieurs habitations et interrogé des habitants et des travailleurs syriens, selon l'Agence nationale de presse libanaise (NNA).

Une vingtaine de soldats d'infanterie israéliens ont progressé depuis la périphérie de la ville frontalière d'Al-Aabbasiyyeh jusqu'au quartier de Reihana Berri, dans la plaine d'Al-Mari, dans le district de Marjayoun, a rapporté NNA.

Les soldats ont fouillé des maisons habitées et abandonnées et interrogé des résidents libanais et des travailleurs syriens. Deux Syriens ont été placés en garde à vue puis relâchés près de la frontière, selon l'agence de presse.



Il a également été signalé que trois drones israéliens ont survolé à très basse altitude et en cercle plusieurs villes du sud, dont Froun, Kfar Sir, Sir El Gharbiyeh, Qaaqaaiyet El Jisr, Yohmor et Arnoun, dans le district de Nabatieh.

Un autre drone a été repéré volant à basse altitude mercredi matin au-dessus des villes de Babliyeh, Al-Loubiyah, Saksakiyeh et Ansariyeh, dans la région de Zahrani, également dans le district de Nabatieh.



Cessez-le-feu fragile



La guerre transfrontalière entre Israël et le Hezbollah au Liban a dégénéré en une guerre à grande échelle en septembre 2024.

Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre, les forces israéliennes continuent de lancer des attaques quasi quotidiennes dans le sud du Liban, sous prétexte de cibler les activités du Hezbollah.

Les autorités libanaises ont signalé près de 3 000 violations israéliennes de la trêve, ainsi qu’au moins 258 morts et plus de 562 blessés.

En vertu de la trêve, Israël était censé se retirer complètement du sud du Liban avant le 26 janvier, mais la date limite a été repoussée au 18 février suite au refus de Tel-Aviv de s'y conformer. Israël maintient toujours une présence militaire à cinq postes frontaliers.

L'envoyé américain Tom Barrack a déclaré lundi que l'accord de cessez-le-feu “n'a pas fonctionné”.