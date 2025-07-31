MOYEN-ORIENT
Gaza: un autre Palestinien meurt de famine
Un Palestinien de 27 ans est décédé de famine dans le sud de Gaza, alors que le blocus prolongé et l'offensive militaire d'Israël continuent de paralyser l'accès à la nourriture et aux fournitures médicales.
Au moins 154 personnes, dont 89 enfants, sont mortes de faim depuis octobre 2023 / Anadolu Agency
31 juillet 2025

Adil Fawzi Mazi, habitant de Rafah, est mort de faim après une chute brutale de son poids, passant de 50 à seulement 15 kilos, selon son proche Ismail Mazi. Son corps a été transporté à l'hôpital Nasser de Khan Younès.

Les responsables médicaux du complexe médical Nasser ont confirmé le décès de Mazi, l'attribuant à une malnutrition sévère et à des conditions proches de la famine dans l'enclave assiégée.

Israël maintient un blocus strict sur Gaza depuis 18 ans et a, depuis le 2 mars,  complètement fermé tous les points de passage, empêchant l'entrée des convois humanitaires malgré les nombreux appels internationaux.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 154 personnes, dont 89 enfants, sont mortes de faim depuis octobre 2023 en raison des restrictions imposées par Israël à l'aide humanitaire.

Depuis le lancement de son offensive militaire le 7 octobre 2023, Israël a tué plus de 60 100 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, tout en rejetant les appels répétés à un cessez-le-feu.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt en novembre contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés à Gaza.

Par ailleurs, Israël fait face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour sa campagne militaire, qui a déplacé près de 2 millions de personnes et laissé Gaza en ruines.


SOURCE:TRT français et agences
