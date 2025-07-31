Adil Fawzi Mazi, habitant de Rafah, est mort de faim après une chute brutale de son poids, passant de 50 à seulement 15 kilos, selon son proche Ismail Mazi. Son corps a été transporté à l'hôpital Nasser de Khan Younès.

Les responsables médicaux du complexe médical Nasser ont confirmé le décès de Mazi, l'attribuant à une malnutrition sévère et à des conditions proches de la famine dans l'enclave assiégée.



Israël maintient un blocus strict sur Gaza depuis 18 ans et a, depuis le 2 mars, complètement fermé tous les points de passage, empêchant l'entrée des convois humanitaires malgré les nombreux appels internationaux.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 154 personnes, dont 89 enfants, sont mortes de faim depuis octobre 2023 en raison des restrictions imposées par Israël à l'aide humanitaire.

