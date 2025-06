Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, annoncé par le président américain Donald Trump, semble tenir, un jour après son entrée en vigueur, alors que les principaux acteurs impliqués dans cette guerre de 12 jours affichent des accents “triomphalistes”.

La Maison Blanche clame son succès et réfute un rapport des services de renseignement selon lequel les bombardements américains sur les sites nucléaires iraniens n’ont pas complètement détruit les installations et n’ont fait que retarder le programme de quelques mois.

Donald Trump, présent aux Pays-Bas pour le sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), a publié un message sur son réseau Truth Social, pour souligner que les frappes américaines avaient anéanti les installations nucléaires iraniennes, ce que des médias américains avaient contredit auparavant.

“Fake news CNN ainsi que le New York Times en faillite se sont associés pour tenter de dénigrer l’une des frappes militaires les plus réussies de l’histoire. Les sites nucléaires iraniens sont complètement détruits !” , a souligné Donald Trump dans un message écrit intégralement en lettres capitales.

Selon les premières informations confidentielles du renseignement américain et relayés par CNN et le New York Times, les bombardements par les Etats-Unis des installations de Fordo, Natanz et d’Ispahan dans la nuit de samedi à dimanche n’auraient pas éliminé complètement les centrifugeuses ni les stocks d’uranium enrichi iranien, et n’auraient que retardé de quelques mois le programme nucléaire de Téhéran.

“Cette prétendue ‘évaluation’ est totalement erronée et a été classée ‘top secret’, mais elle a tout de même été divulguée à CNN par un anonyme, un petit raté de la communauté du renseignement”, a déclaré Karoline Leavitt, attachée de presse de la Maison Blanche, sur X.

“Tout le monde sait ce qui se passe lorsqu'on largue quatorze bombes de 13 600 kg parfaitement sur leurs cibles : l'anéantissement total.”

Téhéran crie à la victoire

Israël et l'Iran revendiquent tous la victoire. Les Iraniens organisent des célébrations à Téhéran alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu souligne un “triomphe” qui, d'après lui, perdurera pendant des générations.

“Aujourd’hui, après votre résistance courageuse, ô grand peuple à l’histoire glorieuse, nous sommes témoins d’un cessez-le-feu et de la fin d’une guerre de douze jours imposée au peuple iranien par les aventures belliqueuses du régime sioniste”, s’est félicité le président iranien Massoud Pezeshkian, dans un message aux iraniens

“Durant cette période, le monde a vu la puissance d’un grand Iran soutenu par son peuple. Alors que l’ennemi terroriste avait entrepris cette guerre d’agression, c’est la volonté et la puissance du peuple iranien qui en ont scellé la fin”, poursuit-il, parlant d’un châtiment historique pour Israël, dont “l’image d’invincibilité” s’est, selon lui, effondrée. “Toute la gloire de cette victoire historique revient à la grande et civilisatrice nation d’Iran”, a poursuivi le président.

Du reste, le général de brigade iranien Esmail Qaani, commandant de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution (CGRI), a été aperçu en pleine forme lors des célébrations à Téhéran de la “victoire” de l'Iran sur Israël, selon les médias locaux.

Une vidéo publiée par l'agence de presse iranienne Tasnim montre Qaani parmi la foule présente à l'événement, alors que les autorités israéliennes revendiquaient sa mort.

Accents triomphalistes à Tel-Aviv

En Israël aussi, les messages des autorités sont empreints de “triomphalisme”. Dans un discours télévisé combinant invocation biblique et triomphalisme militaire, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié l'agression militaire dite “préventive” et “non provoquée” de son gouvernement extrémiste contre l'Iran.

“Nous avons obtenu une victoire historique”, a fanfaronné le Premier ministre israélien à l’issue de la guerre qu’il a lancée contre l’Iran. “Nous avons anéanti le projet nucléaire iranien. Et si quelqu’un en Iran essaie de reconstruire ce projet, nous agirons avec la même détermination, avec la même intensité, pour faire échouer toute tentative”, a-t-il assuré. “ Je le dis et le répète : l’Iran n’aura jamais l’arme atomique”, a-t-il martelé.

38 700 demandes d’indemnisation

A l’heure du bilan, les autorités israéliennes ont reçu près de 39 000 demandes d'indemnisation pour dommages matériels directs causés par les missiles iraniens, selon les médias locaux.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, le Fonds d'indemnisation de l'administration fiscale israélienne a reçu environ 38 700 demandes depuis le début du conflit israélo-iranien le 13 juin.

L'Iran, de son côté, organisera samedi des funérailles nationales pour les hauts commandants militaires et les scientifiques de renom tués lors du conflit de 12 jours avec Israël, ont annoncé les médias officiels.

“La cérémonie nationale des funérailles nationales des commandants et scientifiques tombés en martyrs lors de l'agression du régime sioniste aura lieu samedi à partir de 8 h 00 (4 h 30 GMT)” à Téhéran, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle IRNA, au lendemain de l'accord de cessez-le-feu conclu entre les belligérants.

IRNA a indiqué que Hossein Salami, le chef des Gardiens de la révolution tué par Israël le 13 juin, premier jour de la guerre, sera inhumé demain.

Israël a lancé le 13 juin une attaque surprise contre plusieurs sites en Iran, notamment des installations militaires et nucléaires, incitant Téhéran à mener des frappes de représailles. Les combats entre les deux pays ont duré pendant douze jours, avant que les Etats-Unis n’entrent dans le conflit en larguant des bombes anti-bunkers sur des sites nucléaires iraniens.

L'Iran affirme qu'au moins 610 personnes, dont 13 enfants, ont été tuées et au moins 3 056 autres blessées depuis le lancement de l'attaque israélienne le 13 juin. En Israël, au moins 28 personnes ont été tuées dans des frappes de représailles iraniennes.

Lire aussi: "Ne larguez pas ces bombes" : Trump met en garde Israël contre une attaque sur l’Iran