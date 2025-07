Cette année marque le centenaire de la création du Parti communiste au pouvoir en Chine, une période que Pékin a définie comme un « voyage glorieux », lors de sa dernière réunion du Comité central en novembre.

En juillet 1921, le premier Congrès du Parti communiste chinois a eu lieu avec 12 ou 13 personnes présentes, dont Mao Zedong qui est devenu plus tard le « leader à vie » du pays. Les participants à la réunion de Shanghai ne pouvaient même pas se souvenir du jour exact. Mais aujourd'hui, le même parti compte des millions de membres et continue de tracer le destin de la Chine.

Alors que l'expérience communiste russe, l'Union soviétique, a lamentablement échoué en 1991 aux côtés de nombreux autres États socialistes d'Europe de l'Est, la Chine se considère toujours comme un État communiste, dirigeant une forme de système capitaliste, ce qui lui a permis de devenir la deuxième économie mondiale.

Alors, comment fonctionne ce système hybride en Chine ?

Charlie Parton, un éminent expert de la Chine et chercheur associé au Royal United States Institute (RUSI), un groupe de réflexion britannique, affirme que le système fonctionne grâce à l'interprétation chinoise du marxisme et à l'accent excessif mis par le Parti communiste sur la "continuité historique".

« Les efforts du Parti et du peuple au cours du siècle dernier représentent le chapitre le plus magnifique de l'histoire millénaire de la nation chinoise », indique la dernière résolution du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), établissant un lien clair entre l'histoire du pays et le communisme.

Ce lien crucial a été récemment défini comme un « socialisme à la chinoise » par le dirigeant du pays, Xi Jinping, qui prétend expliquer à la fois le caractère exceptionnel du Parti communiste chinois lié à la longue histoire du pays et sa conduite future. Depuis la fin des années 2010, on l'appelle aussi la pensée de Xi Jinping.

« On ne dirait pas que c'était une conduite capitaliste, mais une manifestation du socialisme aux caractéristiques chinoises. Vous pourriez dire que c'est un peu malhonnête. Mais être malhonnête n'a jamais dérangé le PCC », a déclaré Parton, qui était également l'ancien premier conseiller de l'UE sur la Chine, à TRT World.

« La capacité de garder une contradiction à l'esprit sans gêne est quelque chose de difficile pour l'Occident, éduqué dans l'école de logique aristotélicienne. Les Chinois trouvent cela moins pénible », affirme l'ancien haut diplomate. Contrairement aux Russes, dont la vie religieuse et culturelle semble avoir diverses similitudes avec l'Europe, les Chinois se sentent beaucoup moins attachés à la philosophie grecque.

Mais pour le PCC, c'est "une nouvelle percée dans l'adaptation du marxisme au contexte chinois".

L’exceptionnalisme chinois

Dans le passé, les Soviétiques ou d'autres États et mouvements communistes étaient presque toujours fiers d'avoir un communisme universel, qui pouvait s'appliquer à tout le monde dans tous les pays, affirmant que l'universalisme signalait la victoire éventuelle du marxisme dans le monde.

En conséquence, les Soviétiques, qui gouvernaient non seulement une grande population russophone mais aussi divers peuples non russophones comme les nations turques d'Asie centrale, n'ont jamais prétendu avoir un tel socialisme aux caractéristiques russes. Cela pourrait aussi expliquer en partie pourquoi le système soviétique s'est effondré face au capitalisme moderne et pourquoi le socialisme chinois a survécu.

En outre, il existe une différence significative entre les deux expériences communistes. À la fin des années 1980, lorsque le mur de Berlin est tombé, les dirigeants soviétiques ont pensé qu'ils devaient changer non seulement leur structure économique mais aussi leur système politique, en démantelant le parti communiste au pouvoir.

Mais les Chinois pensaient différemment. Satisfaits du PCC, ils estimaient que le système économique devait être changé. En conséquence, ils ont intégré des éléments capitalistes dans leur économie politique pour s'adapter à la nouvelle réalité des années 1990.

« La Chine a accéléré son incroyable processus de développement des 50 dernières années en définissant parfois son système de gouvernance comme un "socialisme aux caractéristiques chinoises", ce qui était une manière codée d'exprimer sa participation à l'intérieur et à l'extérieur de l'économie mondiale capitaliste guidée par une perspective habituellement qualifiée de 'mondialisation néolibérale' », déclare Richard Falk, grand spécialiste des relations internationales.

« Une telle identité a été soulignée par l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), largement reconnue comme un organe institutionnel chargé de superviser et de promouvoir le néolibéralisme. Il est courant pour les économistes de décrire la Chine après les réformes politiques associées à Deng Xiaoping en 1991 comme une économie de marché socialiste », a déclaré Falk à TRT World.

Alors que le PCC utilise diverses mesures autoritaires pour contrôler la plus grande population du monde, sa survie ne peut pas seulement s'expliquer par l'autoritarisme tel qu'il a généralement été dépeint dans le monde occidental, selon Falk.

Contrairement à cette approche, le succès du PCC réside principalement dans son « remarquable bilan de compétence administrative » à l'intérieur des frontières chinoises, car Pékin mène également une politique étrangère reposant « sur des approches de puissance douce, produisant de nombreuses solutions gagnant/gagnant » comme la très ambitieuse nouvelle route de la soie, dit le professeur.

La conduite interne et externe du PCC est clairement différente du modèle soviétique, dont la bureaucratie corrompue et les efforts militaires aventuristes ont aggravé la situation pour l'État à long terme, conduisant à son effondrement.

« Au cours des deux dernières décennies, la Chine a supervisé la plus grande ascension économique et géopolitique de l'histoire, mesurée par une croissance spectaculaire, la réduction de l'extrême pauvreté et la domination croissante des frontières technologiques les plus importantes de l'innovation du 21e siècle », déclare Falk.

Autre détail intéressant, alors que de nombreux Occidentaux voient dans ce développement chinois phénoménal le succès de leur modèle capitaliste, à Pékin, la compréhension politique est complètement différente, estimant que c'est la merveille de leur propre interprétation du communisme.

Le marxisme du XXIe siècle

Xi, qui est également à la tête du PCC, est essentiel pour comprendre le marxisme du 21e siècle. Pour les Chinois, Xi incarne un leadership à peu près comme ce que Mao symbolisait à l'époque, il est donc le représentant actuel du maoïsme.

« Le marxisme du 21e siècle est utilisé comme un moyen d'identifier et de mettre en évidence la pertinence de la pensée de Xi Jinping, et de l'élever à un statut égal à celui de Mao Zedong », explique Falk.

En conséquence, sur le plan doctrinal, la pensée Xi est la continuation de la pensée Mao Zedong, selon le PCC. Beaucoup s'attendent à ce que le PCC sanctifie la pensée Xi comme sa doctrine officielle la plus à jour lors du 20e congrès du parti l'an prochain.

« Dans le discours idéologique, Xi préfère souligner la nature socialiste de l'approche chinoise plutôt que de revendiquer son "caractère communiste". Xi souhaite également que son auditoire accepte l'idée que la pensée marxiste est dynamique et reste dans ce siècle "pleine de vitalité" », soutient le professeur.

Le marxisme du 21e siècle de Xi montre aussi quelque peu l'état naissant du PCC, qui n'a pas encore atteint le communisme comme Karl Marx l'a théorisé au 19e siècle. « En théorie, il est toujours sur la voie de cet état béni. Pour le moment, il passe par le stade du socialisme », explique Parton, le diplomate britannique.

« L'analyse de Marx et Engels au sujet des contradictions fondamentales de la société capitaliste n'est pas dépassée, pas plus que la vision matérialiste historique selon laquelle le capitalisme est voué à s'éteindre et le socialisme à gagner », a déclaré Xi.

Toutefois, de nombreux Occidentaux pensent que tous ces titres et mots doctrinaux sont utilisés pour couvrir la nature capitaliste autoritaire de la Chine. « Le Parti communiste chinois reste l'autorité suprême du pays, donc le "communiste" doit rester au nom du pays pour maintenir la légitimité de la prétention du parti au pouvoir suprême », déclare Matthew Bryza, ancien diplomate américain en Azerbaïdjan, une ancienne république soviétique.

« Comme pour tous les partis communistes, au fil du temps, la cupidité et l'intérêt personnel sont finalement devenus plus importants pour la direction du Parti communiste chinois que l'idéologie », a déclaré Bryza à TRT World.

Malgré sa critique du PCC, Bryza considère toujours Xi comme un véritable partisan du marxisme. « Xi Jinping semble essayer de changer cela et de retirer un peu le pays du capitalisme et davantage vers l'idéologie égalitaire du communisme », dit-il.

« La quadrature du cercle est l'un des plus grands défis de Xi. »