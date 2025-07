En France, pour les responsables politiques, la promesse de faire de la jeunesse leur "priorité" au cours de leur quinquennat est devenue une tradition.

Mais Emmanuel Macron a un avantage de plus, par rapport à ses concurrents : il est lui-même jeune !

Premier président élu de moins de 40 ans dans l'histoire de France, il s'est affirmé comme le "président de la jeunesse" avec son style informel et ses messages forts pour la jeunesse.

Bien qu'il soit entré en politique à partir des rangs du PS (Parti Socialiste), son positionnement en dehors du clivage classique gauche-droite lors des élections de 2017 avait séduit la jeunesse apolitique.

Mais comment la situation des jeunes a-t-elle évolué au cours de son quinquennat ?

Que peut promettre Macron à la jeune génération française s’il est réélu ?

Des efforts pour toucher les jeunes

Dans une vidéo publiée sur Youtube le 23 mai dernier, Emmanuel Macron recevait les célèbres youtubeurs Mcfly & Carlito à l'Élysée dans un format spécial de leur "concours d’anecdotes".

La vidéo, qui a fait l'objet de diverses critiques après sa publication, était un nouvel effort de Macron pour se différencier des responsables politiques de l'ancienne génération.

Il a également utilisé les réseaux sociaux de façon active pendant la crise sanitaire, afin de répondre aux questions des jeunes.

Contrairement aux messages et aux promesses faites sous l'ère Macron, comment la place des jeunes dans la société et leur statut socio-économique ont-ils évolué ?

Macron : les jeunes doivent travailler plus longtemps

Exprimant son opposition aux 35 heures hebdomadaires de travail, Macron a évoqué des pistes sur ce qu'il voulait faire dans ses discours, sans toutefois dévoiler sa réforme réduisant les droits sociaux des salariés.

"Quand t’es jeune, 35 heures de travail c’est de la pipe !", avait déjà déclaré Emmanuel Macron en 2016.

Il a également créé la polémique avec ses déclarations sur le temps de travail des jeunes dans une interview pour TF1.

Selon Macron, les heures de travail hebdomadaires peuvent être déterminées en fonction de tranches d'âge, de sorte que les jeunes puissent travailler plus longtemps, tandis que les personnes âgées restent actives plus longtemps sans prendre leur retraite, avec un temps de travail hebdomadaire plus court.

Les dépenses publiques destinées aux étudiants en baisse

Les dépenses publiques de santé, de logement et de vie sociale destinées aux étudiants ont continué de baisser pendant le mandat du président Macron.

Il convient également de noter que cette baisse s'est poursuivie malgré les aides spéciales accordées par le gouvernement pendant la période pandémique.

En effet, lors du premier confinement, on a observé beaucoup plus de jeunes dans les files d'attente de la soupe populaire ou d’autres aides alimentaires.

Bien que les aides ponctuelles (telles que les aides spécifiques allocations ponctuelles - ASAP) ne puissent pas résoudre les gros problèmes économiques des jeunes, des mesures pertinentes contre la précarité des jeunes demeurent absentes dans le programme du président Macron.

Alors que la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal est occupée à faire pression sur l’indépendance des enseignants-chercheurs, la précarité des jeunes étudiants continue ainsi de s’aggraver.

Fac payante ?

"On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont désignés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante, et une difficulté à financer un modèle beaucoup plus financé par l’argent public que partout dans le monde", avait déclaré Emmanuel Macron le 13 janvier 2022 face aux présidents des universités et représentants de l'Enseignement supérieur, dans son discours à l’occasion du 50ème anniversaire du congrès de la Conférence des présidents d’universités.

Au milieu du flou suscité par ses propositions, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal est revenue sur le sujet cinq jours plus tard afin de corriger les propos tenus par Emmanuel Macron, affirmant qu’il n'avait "pas parlé une seconde d'augmenter les droits d'inscription".

Macron peut-il à nouveau gagner le cœur de la jeunesse française ?

Le choix des couleurs, des typographies et du mot "saisons" est bien connu… C’est une affiche rappelant le design de la plateforme Netflix qui a été choisie par le collectif Les Jeunes avec Macron (JAM).

Le 10 avril, les jeunes électeurs français voteront afin de décider si cette série continuera pour 5 saisons de plus ou non. Nous verrons ainsi après les élections quel aura été leur choix.