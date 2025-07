Le géant américain de la vente en ligne, Amazon ouvrira sa première plateforme logistique en Turquie.

C'est ce qui ressort d'un communiqué diffusé mercredi par l'entreprise.

Amazon prévoit ainsi un investissement d'une valeur de plus de 100 millions de dollars en Turquie, qui permettra la création de plus d'un millier d'emplois dès la première année.

La plateforme sera opérationnelle en automne 2022 dans la métropole Istanbul, pour parvenir ainsi aux demandes croissantes.

Amazon a débuté ses opérations en Turquie en 2018.

La plateforme logistique sera mise en place dans le district de Tuzla, sur le côté asiatique de la ville.

L'entreprise a lancé le processus de recrutement pour les départements centraux, comme l'ingénierie, les ressources humaines, la comptabilité, les opérations et l'informatique.

Les membres des équipes logistiques seront recrutés dans les prochains mois. Amazon continuera de coopérer avec ses partenaires existants pour la distribution.

Le Chef du Département des Investissements de la Présidence turque, Ahmet Burak Daglioglu a déclaré, dans le communiqué, que son pays attire les investisseurs étrangers grâce à sa position stratégique exceptionnelle, ses capacités de production, ses ressources humaines, son infrastructure logistique et son contexte favorable aux investissements.

"Nous sommes un centre régional convenable pour les opérations des investisseurs étrangers, dans nombreux domaines, en termes de recherche et développement (R&D), conception, production, logistique et formation, a-t-il dit. La décision d'Amazon d'investir en Turquie, à travers une plateforme logistique qui crée des emplois et met en valeur la durabilité et la transition verte, en est la preuve."

Pour sa part, le vice-directeur d'Amazon chargé des opérations en Europe, Stefano Perego s'est félicité de la décision de son entreprise.

"Nous voulons souligner ainsi la confiance que nous avons pour la Turquie", a-t-il conclu.