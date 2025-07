Dans la "bibliothèque forestière" mise en service à Ormanya et qui s’étend sur une superficie de 200 hectares dans le quartier Kartepe à Kocaeli, les visiteurs expérimentent la lecture en plein air parmi les chants des oiseaux.

Composée de plus de 3.000 livres dans 21 catégories différentes, la bibliothèque, d'une capacité de 200 personnes, a été inaugurée par la municipalité métropolitaine de Kocaeli dans le plus grand parc naturel d'Europe, Ormanya.

Dans la bibliothèque, les étagères à colonnes créées à partir des platanes de 120 ans, érigés par Selim Sırrı Pacha sous le règne du sultan Abdülhamid II et endommagés lors de catastrophes naturelles et tempêtes sur le parcours du marché d'Izmit, attirent particulièrement l'attention des étudiants.

Composée de 3 salles de lecture, appelées "Chêne", "Horgen" et "Hêtre" et d'une place principale, la bibliothèque dispose en outre d’un hamac, de sièges en forme de poire, d'un amphithéâtre, de bancs, d'une balançoire, d'un fauteuil à bascule et d'un filet surélevé.

La bibliothèque, où petits et grands pourront faire des lectures en plein air au milieu des chants d’oiseaux, ravira les passionnés de lecture en toutes saisons, grâce à ses espaces intérieurs à créer avec un revêtement transparent.

"Vous pouvez facilement trouver des livres de toutes catégories ici"

Özden Tezcan, responsable des relations publiques et de l'organisation du parc naturel d'Ormanya de la municipalité de Kocaeli, a déclaré à l'Agence Anadolu (AA) que la bibliothèque forestière, qui a ouvert ses portes le 3 juillet 2021, avait déjà accueilli des milliers de visiteurs.

Expliquant qu'il y avait 21 ensembles d’étagères dans la bibliothèque, dont 10 fabriquées à partir de platanes centenaires et le reste de bois, Tezcan confie : "Nous avons une bibliothèque composée de livres variés, tels que des classiques du monde, des classiques pour enfants, des livres sur la nature, les enfants, la science, l’art, la psychologie, l’alimentation saine. Vous pouvez facilement trouver des livres de tout genre ici. Nous avons des livres qui correspondent aux intérêts de chacun".

"Vous pouvez prendre votre café et venir avec votre livre, ou choisir un livre ici. Vous pouvez profiter de la lecture ici, accompagné du son des oiseaux et passer une merveilleuse journée. Il s’agit de la première bibliothèque forestière de Turquie, et j'espère qu’il y en aura d’autres", poursuit-elle.

"Ormanya est la zone la plus protégée et la plus visitée de Turquie. Notre bibliothèque est l'une de nos nouvelles zones récemment mises en place et l'une des sections les plus recherchées et les plus visitées. Les visiteurs sont d’abord surpris. À l'entrée, nous avons un arbre du savoir. Vous pouvez faire des lectures ici quelle que soit la saison. Nous avons également une zone qui est couverte en ce moment. L'hiver prochain, il sera possible de lire en temps de neige ou de pluie, sans avoir froid", se réjouit Mme Tezcan.

Elle indique aussi qu’un événement appelé "Une journée à la bibliothèque" avait été organisé dans le cadre de la Semaine de la bibliothèque. A cette occasion, la bibliothèque avait été nettoyée, réparée et réaménagée grâce à des étudiants bénévoles.

"À la fin de l’activité, nous avons lu notre livre ‘La voix de la nature est muette’ avec les enfants. L'important ici est de rapprocher les enfants de la nature, ainsi que des livres", poursuit-elle.

Aylin Demirtaş, élève de 5e classe à l'école secondaire de Kubilay, précise qu'elle avait déjà visité Ormanya : "J'avais visité le zoo avec ma famille, mais je n'étais pas allée à la bibliothèque de la forêt. Quand j'ai su que j'allais à la bibliothèque, je me sentais très heureuse. Ça fait vraiment du bien de faire des lectures dans la nature".