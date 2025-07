La Turquie et la Belgique ont discuté, mardi, des questions liées à l'immigration, à l'asile, au terrorisme et à la sécurité.

C'est ce qui ressort d'une rencontre tenue entre le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu et le ministre d'État belge chargé de la Migration et de l'Asile, Sami Mahdi, au siège du Département à Ankara.

Soylu a présenté ses remerciements à Mahdi pour sa visite qui a permis d'évoquer de nombreuses questions telles que l'immigration, l'asile, le terrorisme et la sécurité.

Le ministre turc a indiqué que la visite prévue de Mehdi dans les provinces de Gaziantep et de Kilis allait être utile en ce qui concerne l'immigration et l'asile.

De son côté, Mahdi a expliqué que le premier ambassadeur à l'avoir contacté, il y a des années, lors de sa prise de fonction, était l'ambassadeur de Turquie.

"Nous continuons à travailler sur de nombreuses affaires, et sur la migration et l'asile. Notre dialogue avec la Turquie conservera, dans ce contexte, son importance cruciale dans les années à venir", a-t-il souligné.

Il a noté que la Turquie continue d'accueillir des réfugiés syriens, ajoutant : "Le nombre de migrants en provenance d'Ukraine représente un problème de taille pour l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je peux dire que je suis venu apprendre comment faire face à cette crise migratoire et tirer des leçons de ce que vous avez fait en si peu de temps à cet égard".

Le ministre belge devrait tenir des entretiens bilatéraux et d'autres au niveau des délégations, au cours de sa visite en Turquie sur les questions de la crise humanitaire en Afghanistan et en Syrie, la lutte contre la migration irrégulière, le terrorisme et le crime organisé.