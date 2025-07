L'Inde a célébré le festival de Ram Navami - commémorant l'anniversaire de la divinité hindoue Lord Ram - avec brio le 10 avril. Mais plus que les célébrations habituelles qui définissent normalement de telles occasions pieuses, la journée restera dans les mémoires pour les nombreux actes de criminalité qui ont balayé tous les coins de la vaste nation.

Dans tous les États indiens ce dimanche, des foules de fanatiques hindous en maraude étaient dans les rues en brandissant des slogans provocateurs contre les communautés minoritaires, principalement musulmanes, et en vandalisant des mosquées. Dans certains endroits, ils ont procédé à des agressions physiques. Lord Ram incarne l'amour et reste synonyme de règle juste. Mais il n'y avait pas grand-chose de juste dans la manière dont son anniversaire a été célébré cette fois.Au milieu des rapports de violence affluant de divers États – du Gujarat à l'ouest au Bengale à l'est – même Delhi, la capitale nationale, n'a pas été épargnée.

Dans l’énorme université Jawaharlal Nehru, connue pour être une citadelle du libéralisme de gauche, la droite aurait attaqué des étudiants pour les empêcher de manger de la viande un jour aussi « propice ». Des dizaines ont été blessés et des dizaines ont été arrêtés à la suite de la bagarre.

Des détails mineurs, comme le fait que les Indiens soient majoritairement non végétariens, des enquêtes montrant qu'environ 70 % d'entre eux consomment régulièrement de la viande, importaient peu aux assaillants.

Une section franche d'hindous de haute caste colporte depuis longtemps les vertus religieuses déplacées du végétarisme, et la brigade Hindutva (suprématie hindoue) qui est déterminée à établir la suprématie des hindous tente de forcer le reste de l'Inde à y adhérer.

Dans le sillage d'une série d'agressions dirigées contre des minorités - du lynchage de marchands de bétail musulmans à l'opposition orchestrée contre les étudiants qui portaient le hijab, le foulard musulman - le Ram Navami de dimanche a servi la preuve la plus récente que l'Inde se précipite dangereusement sur la voie de l'impudence hindou.

Mais l'Inde est un pays diversifié où les hindous représentent environ 80 % de la population. Musulmans, chrétiens, sikhs, jaïns et autres composent le reste du pays, où 22 langues officielles sont parlées dans des régions enracinées dans des paysages, des coutumes et des traditions différents.

Inutile de dire que la vision hégémonique de l'Hindutva ne cadre pas bien avec une Inde qui a toujours célébré son unité dans la diversité. Beaucoup sont donc extrêmement préoccupés par ses conséquences ultimes.

Les musulmans, d'ailleurs, ont déjà des raisons de s'inquiéter. D’État en État, ils ont été ciblés, vilipendés et intimidés; le dernier en date étant les commerçants musulmans de l'État du Karnataka qui se sont vu interdire de s'installer dans les foires du temple. Avant cela, leur droit d'offrir des prières dans des lieux désignés était restreint dans des endroits comme Gurgaon, près de Delhi. Il y a maintenant une campagne pour interdire les haut-parleurs des mosquées.

Du coup, ces 200 millions de musulmans peuvent être excusés de se sentir moins indiens. De nombreux rapports indiquent qu'en tant que communauté, ils ne se sentent pas bien.

Par exemple, moins de trois pour cent des cadres indiens des 500 plus grandes entreprises sont musulmans et pas plus de 21 pour cent des travailleurs musulmans ont un emploi salarié, contre 33 pour cent des hindous.

La situation actuelle, marquée par la haine religieuse et ancrée dans une intolérance croissante, ne fera qu'empirer la situation pour eux. Si l'on en croit certains membres de la communauté, de nombreux musulmans qui en ont les moyens quittent déjà l'Inde pour des endroits plus sûrs. Ceux qui ne le peuvent pas baissent la tête et se replient davantage sur eux-mêmes, accélérant le processus de ghettoïsation.

Mais l'Hindutva n'affectera pas seulement les musulmans. Cela cible les musulmans maintenant, mais cela nuirait également aux hindous, a soutenu l'historien et commentateur Ramchandra Guha dans une chronique récente. Parmi les nombreuses conséquences qu'il a citées, il y avait le fait que l'Hindutva obligerait les hindous à se comporter comme une majorité avec un complexe minoritaire. Les musulmans ne représentent que 14 % de la population indienne, ce qui ne représente aucune menace pour la majorité hindoue.

Pourtant, les partisans de l'Hindutva, y compris le RSS, une organisation de bénévoles nationalistes hindous et la source spirituelle du parti au pouvoir Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi, dessinent un tableau très contrasté. « Hindu khatre main hain » (les hindous sont en danger) reste le refrain préféré de ses partisans.

Mais alors que les fanatiques hindoues cherchent à faire face à ce qu'elles croient être leur défi existentiel, il y a de nouvelles craintes quant à l'avenir de l'Inde. Son économie, pour sa part, devrait en prendre un coup si les musulmans doivent être exclus et la communauté se retrouve davantage en marge.

Dans l'état actuel des choses, l'Inde n’est pas très bien économiquement. La croissance a été lente, l'inflation élevée et le chômage est en hausse. Le taux de chômage global était de 7,6 % à la fin du mois de mars.

Cela pourrait s'aggraver si la haine et les conflits sont autorisés à s'envenimer. Comme le disent de nombreux économistes, la haine et la paranoïa ne sont pas exactement les moyens pour les sociétés de prospérer.

Selon eux, il est peu probable que l'Inde devienne une puissance économique si elle exclut ses minorités - environ un cinquième de la population - de l'activité économique.

Le pays, disent-ils, aurait plutôt besoin de libertés, de confiance et de stabilité pour progresser. Et les entrepreneurs, quelles que soient leur caste, leur croyance et leur religion, seraient tenus d'innover et d'inspirer.

Les fanatiques de l'Hindutva continuent cependant sur la voie du nationalisme musclé, sans se laisser décourager par les appréhensions communément exprimées. Ils sont apparemment prêts à redécouvrir la gloire perdue que l'Inde a perdue pendant sa longue domination moghole et britannique.

Selon eux, l'Inde était un précurseur dans tous les domaines de l'Antiquité, du pilotage d'avions à la chirurgie plastique. L'Hindutva, disent-ils, contribuera à restaurer la fierté et la prééminence du pays.

Mais ils pourraient vivre dans un paradis - un paradis de fous pour être précis. Utiliser le nationalisme religieux intrinsèquement source de division pour produire de la croissance économique équivaut à utiliser l'industrie du bois pour augmenter la population d'arbres, a récemment souligné un chroniqueur.

Beaucoup ont tendance à convenir que l'Hindutva laissera l'Inde divisée, plus faible et beaucoup plus pauvre.