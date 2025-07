Des dizaines de Palestiniens ont été blessés, à l'aube de ce vendredi, à la suite d’une incursion de la police israélienne dans l’esplanade de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué, dans une brève déclaration transmise à l'Agence Anadolu, que ses équipes ont évacué 152 blessés depuis la mosquée al-Aqsa vers les hôpitaux de Jérusalem.

La même source a indiqué que les blessures ont été faites par des balles en métal recouvertes de caoutchouc et de bombes assourdissantes, en plus des passages à tabac.

La police israélienne a, pour sa part, annoncé dans un communiqué que trois de ses agents avaient été légèrement blessés par des jets de pierres.

Elle a également déclaré dans une déclaration, parvenue à l'Agence Anadolu, avoir arrêté "des centaines de suspects qui se sont barricadés à l'intérieur de la mosquée (…) et ont mené des actions violentes".

Dans un même contexte, le département des Waqfs islamiques de Jérusalem a fait savoir dans une déclaration, dont une copie a été examinée par l'Agence Anadolu, que l'un des gardes de la mosquée avait été touché à l'œil par une balle en métal recouvert de caoutchouc.

Des témoins oculaires ont déclaré à l'Agence Anadolu que les forces de la police israélienne sont entrées dans l’esplanade de la mosquée al-Aqsa, ont poursuivi les fidèles et les ont passés à tabac.

La police a également tiré un barrage de grenades assourdissantes et de balles en métal recouvertes de caoutchouc dans l’esplanade de la mosquée.

Selon les témoins, les forces israéliennes avaient arrêté des dizaines de jeunes gens à l'intérieur de la chapelle al-Qibli dans la mosquée al-Aqsa, après y avoir fait incursion.

La police a également tabassé le journaliste Rami al-Khatib, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires, selon des témoins oculaires à l’Agence Anadolu.

Des milliers de fidèles avaient accompli la prière de l'aube dans la mosquée, alors que des dizaines d’autres avaient passé la nuit en prières.

Condamnation palestinienne

Dans une autre perspective, la présidence palestinienne a condamné l’incursion des forces israéliennes dans la mosquée al-Aqsa, et a appelé à "une intervention internationale immédiate pour stopper les attaques israéliennes".

C’est ce qui ressort d'une déclaration du porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Rudeineh, publiée par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Abou Rudeineh a affirmé que “Ce qui se passe depuis l’incursion dans l’esplanade de la mosquée al-Aqsa et l'entrée des forces d'occupation dans la chapelle al-Qibli est un fait dangereux et une profanation des lieux sacrés, et cela équivaut à une déclaration de guerre contre notre peuple palestinien".

“L'intervention immédiate de toutes les parties internationales pour arrêter cette agression israélienne barbare contre la mosquée al-Aqsa est nécessaire, afin de ne pas perdre le contrôle de la situation“, a ajouté le porte-parole palestinien.

Il a expliqué que le peuple palestinien "ne permettra pas aux forces d'occupation et aux colons israéliens de monopoliser la mosquée al-Aqsa et il la défendra que qu’en soit le prix".

Pour sa part, le ministère palestinien des Waqfs et des Affaires religieuses, a déclaré que ce qui s'est passé à la mosquée al-Aqsa pourrait favoriser le déclenchement d'une “guerre de religion“.

Le même ministère a fait savoir dans un communiqué, examiné par l'Agence Anadolu que "ce que le gouvernement d'occupation a commis, s’inscrit dans ses visions de colonisation visant à contrôler la mosquée al-Aqsa avec son esplanade, ses installations, ses bâtiments et ses mosquées, et à satisfaire les colons qui œuvrent jour et nuit pour en prendre le contrôle."

Le communiqué a condamné ce qu'il a qualifié de "profanation de la mosquée al-Aqsa en général, et de profanation de la mosquée al-Qibli, en brisant ses fenêtres et en y faisant incursion tout en étant chaussés".

Le chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique Hamas, Ismail Haniyeh, a, de son côté, condamné l’incursion israélienne dans la mosquée al-Aqsa.

Haniyeh a déclaré dans un communiqué, examiné par l'Agence Anadolu : “Devant la transgression sioniste et l’incursion dans la mosquée bénie al-Aqsa, il n'y a que deux options : soit l'occupation, l'oppression et les sacrifices dans la mosquée al-Aqsa, soit la résistance et l’affirmation du caractère islamique de Jérusalem et de sa mosquée al-Aqsa".

Le chef du Hamas a ajouté : "Nous, le peuple palestinien et la nation islamique, sommes ceux qui décident, et notre décision est de défendre et de protéger la sainte mosquée al-Aqsa quel qu’en soit le prix. Il n'y a pas de place pour les envahisseurs dans notre Jérusalem et notre al-Aqsa, et nous gagnerons cette lutte de la volonté et de l'identité, peu importe le temps que cela prendra".