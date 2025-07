Le directeur de l’Office provincial de la Culture et du Tourisme d'Edirne, Kemal Soytürk, a annoncé que les première et deuxième phases du projet de la Place étaient terminées.

Désormais, la silhouette de la mosquée est entièrement visible, a-t-il affirmé à l'Agence Anadolu.

Soulignant que les dernières retouches sont apportées au monument, Soytürk a expliqué que "La silhouette de Selimiye a été complètement révélée en termes de tourisme. Nous aurons une magnifique place à Selimiye".

Chef-d'œuvre de Mimar Sinan, Selimiye est le premier endroit que les visiteurs turcs et étrangers visitent dès leur arrivée dans la ville, a-t-il rappelé, notant que les visiteurs suivent même le projet de la place et les travaux de restauration.

"Même dans l'état actuel des choses, les visiteurs turcs et étrangers regardent la place avec admiration. Edirne aura une très belle place lorsqu'elle sera achevée dans peu de temps. Avec le projet, la silhouette de Selimiye et de la ville a été entièrement rendue visible. La restauration de l’ensemble de Selimiye est en cours. Les travaux avancent bien", a-t-il ajouté.

Le nombre de visiteurs en hausse

Le projet s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître le potentiel touristique de la ville. Un secteur qui a vécu deux années difficile du fait de la pandémie de Covid-19, a rappelé Soytürk qui assure, toutefois, que l’année 2022 a "bien commencé", faisant état d’un nombre croissant de touristes visitant la ville.

"Edirne se développe dans tous les domaines du tourisme, en particulier dans le tourisme culturel et religieux. Il y a un bon intérêt de la part des touristes de nos voisins frontaliers, la Bulgarie et la Grèce. Les moyens d’hébergement s’améliorent de jour en jour. Les touristes séjournent surtout du vendredi au lundi. Cela profite également à Selimiye. On voit les touristes admirer la place et la mosquée. Lorsque les travaux seront terminés, la région gagnera une autre beauté", se réjouit Soytürk.

La place qui sera inaugurée le jour de l’Aïd

Les première et deuxième phases du "Projet de conception urbaine et d'aménagement paysager de la mosquée Selimiye et des environs", sont menés par la Direction générale de la Construction du ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique.

Des travaux d’aménagement d’une surface paysagée d’environ 25.000 mètres touchent à leur fin, alors que les zones piétonnes ont été démarquées.

Les travaux autour de la mosquée Selimiye ont commencé en octobre 2021 sur instructions du président Recep Tayyip Erdogan. Le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique, Murat Kurum, a annoncé que la place sera ouverte au public le jour de l'Aïd al-Fitr.