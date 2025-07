Cinq fidèles musulmans ont été blessés, samedi, lorsqu’ils ont été la cible d’une fusillade à leur sortie d’une mosquée de Scarborough, localité située près de la ville canadienne de Toronto (centre), ont rapporté plusieurs médias qui citaient la police locale.

Alors qu’ils venaient de terminer une prière, tôt samedi, les fidèles ont été « attaqués à l'aveugle » lors d'une fusillade au volant à Scarborough, a indiqué le porte-parole du Service de police de Toronto (SPT), David Rydzik.

« Vers 1 h samedi, le groupe d'individus célébrant le Ramadan se trouvait dans le stationnement pour discuter de l'endroit où manger après avoir fini de prier, dans le secteur de la route Markham et de l'avenue Lawrence Est », a précisé la même source.

« Alors qu'ils étaient ici et qu'ils s'apprêtaient à partir, des coups de feu ont retenti. Malheureusement, cinq personnes ont été touchées par ces balles qui, selon nous, provenaient peut-être d'un véhicule qui passait par là », a ajouté Rydzik, qui animait une conférence de presse, samedi après-midi. Un cinquième individu blessé s’était rendu à l’hôpital par ses propres moyens.

Rydzik a souligné que trois des cinq blessés âgés de 28 à 35 ans, ont déjà quitté l’hôpital.

Evoquant quelques détails de l’attaque, le porte-parole de la police a indiqué qu’au « moins six coups de feu ont été entendus, mais on ne sait pas s'ils provenaient d'un ou de plusieurs tireurs ».

Il a ajouté que, selon les premiers éléments de l'enquête diligentée, « les suspects ont fui les lieux dans une voiture bleue ».

« Nous pensons que les suspects se trouvaient dans un véhicule qui passait. Nous travaillons très dur pour rassembler des images vidéo de surveillance afin d'essayer de corroborer cela, donc, à ce stade, je ne peux pas dire avec certitude quel véhicule a été utilisé dans cette fusillade et je n'ai pas non plus de description de suspect pour le moment », a poursuivi le porte-parole.

Réagissant à l’attaque, Nadeem Sheikh, membre du Conseil d'administration de l'Association musulmane de Scarborough, a appelé les autorités « à appréhender les suspects ».

« Je suis vraiment bouleversé et inquiet. Cinq hommes mûrs, adultes et axés sur la famille ont été blessés », a-t-il lancé.

De son côté, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendocino, a réagi sur Twitter en se disant « profondément attristé par la fusillade et soulagé d'apprendre que la vie des victimes n'est plus en danger ».

Pour sa part, Khera Kamal, députée fédérale de la circonscription de Brampton Ouest, a déclaré que : « La haine et l'islamophobie ne sont jamais acceptables », ajoutant que les « musulmans méritent de pouvoir observer ce mois sacré sans crainte pour leur sécurité ».