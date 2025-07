Ces trois frères orphelins étaient considérés comme des magiciens à Bagdad au 9ème siècle. Néanmoins, ce n'est pas la magie qui les rendit célèbres, mais plutôt leur impressionnante connaissance de la mécanique.

Surnommés « Banu Musa », ce qui signifie « les fils de Musa », les trois frères — Mohammed, l'aîné, suivi d'Ahmed et de Hasan, le plus jeune — furent les auteurs de plus de 20 livres de sciences, dont certains font autorité dans les domaines de la géométrie et de l'astronomie.

Alors que les trois frères montrèrent une grande capacité à mettre en pratique leurs connaissances théoriques, ils bénéficièrent, en outre, de la Maison de la Sagesse, centre de connaissances qui équivaut à un Oxford ou un Harvard d'aujourd'hui. Les frères furent admis à la Maison de la Sagesse après avoir perdu leur père, Musa ibn Shakir, et purent rapidement acquérir une richesse et une influence éminentes grâce aux liens étroits de leur défunt père avec le calife Al-Mamun.

Les frères employaient plusieurs traducteurs, qu'ils payaient 500 dinars par mois. Ces traducteurs les aidèrent à accéder à des trésors de connaissances — allant des œuvres de polymathes grecs de l’Antiquité jusqu’aux mathématiciens de l'époque médiévale.

De nombreux récits historiques de philosophes et de penseurs du 9ème siècle rapportent que les frères Musa avaient été influencés par les travaux des mathématiciens grecs Héron et Philon.

Près d’une centaine de leurs inventions sont décrites dans l’ouvrage Kitab al-Hiyal. Bien que certaines de ces inventions aient pu être influencées par des ébauches de Héron et Philo, beaucoup d'entre elles étaient entièrement originales. Le don singulier d'ingénierie que possédaient les trois frères était remarquable, et non seulement ils améliorèrent les créations des Grecs et d’autres ingénieurs de l’Antiquité, mais ils conçurent également des méthodes et des conceptions novatrices.

Les dispositifs mécaniques qu'ils construisirent, en utilisant le concept grec d’"automates", regroupaient des vaisseaux astucieux et des gadgets composés de 15 systèmes de contrôle automatique, en passant par sept jets d'eau, trois lampes à huile, un soufflet et un système de mécanisme de levage.

On pense également que le trio fut à l’origine de la première machine programmable — représentée par un joueur de flûte automatique.

Parmi leurs inventions originales, figuraient, entre autres, un contrôleur de rétroaction et une valve hydraulique automatique.

Les frères apportèrent également une immense contribution dans le domaine de la géométrie, en particulier dans l'approche numérique de l'aire et du volume. Alors que les mathématiciens grecs avaient pensé ces concepts en termes quantitatifs, les assimilant en ratio, les frères Musa les définirent en nombre. Enfin, leur est également attribué le fait d'avoir fondé la première école de mathématiques enseignées en langue arabe.

Afin de rendre hommage aux trois frères, leur nom fut donné à un observatoire de Bagdad, depuis lequel la Grande Ourse, constellation d'étoiles ressemblant à un ours, fut observée.

Les frères Musa faisaient partie intégrante de la Maison de la Sagesse – centre intellectuel puissant ayant apporté de grandes contributions à l'humanité. Ses érudits s’étaient appuyés sur des milliers d'années de travaux scientifiques hérités d'anciens penseurs grecs, et avaient également amélioré les travaux des Perses, des Sumériens et des Indiens, en Orient.

L'immense savoir transmis par la Maison de la Sagesse entre le 8ème et le 13ème siècle joua un rôle clé par l’influence qu’il exerça sur les traditions intellectuelles et scientifiques européennes.