Peu de temps après la mise en ligne en 2013 de la plateforme de financement participatif LaunchGood, celle-ci a recueilli quelques dollars pour installer un panier de basket-ball dans une mosquée de Detroit, dans le Michigan. C’était une première étape modeste pour amasser des fonds au profit d'un groupe d’enfants.

Mais depuis, la plate-forme a organisé plus de 40 000 campagnes de collecte de fonds dans 150 pays, aidant à collecter plus de 300 millions de dollars, pour des causes allant de l’aide aux réfugiés musulmans Rohingyas à l’acheminement d’aides alimentaires pour les enfants yéménites.

En ce mois de Ramadan, LaunchGood a franchi le cap de 1 million de donateurs depuis le début de ses activités.

Chris Abdur-Rahman Blauvelt, le PDG de LaunchGood, affirme que les fondateurs de l’entreprise avaient une intention simple et claire : puiser dans une communauté mondiale de musulmans qui voulaient faire de bonnes œuvres.

« Les musulmans sont incroyablement généreux. Nous voulions créer un espace permettant aux gens de raconter leurs histoires et d’inspirer un réel changement pour un avenir meilleur. Si vous regardez notre site Web, LaunchGood est comme un livre d’histoires de tout le bien que les musulmans font dans le monde », a-t-il confié à TRT World.

Il est de notoriété publique que les bonnes idées et les bonnes intentions ne suffisent pas à elles seules pour qu’une entreprise survive, surtout s’il s’agit d’une start-up dans un environnement impitoyable.

En 2013, LaunchGood était l’une des 100 entreprises faisant partie d’un programme d’accélérateur d’entreprises à Detroit. C’est la seule start-up parmi elles encore en activité aujourd’hui - même l’entreprise qui a géré le programme d’accélérateur a finalement fermé ses portes.

Amany Killawi, un autre cofondateur de LaunchGood, affirme que le succès de l’entreprise est le résultat des personnes bienveillantes qu’elle a attirées au fil des ans.

« Notre objectif chez LaunchGood est de faciliter le changement en fournissant une plate-forme qui relie les personnes généreuses à celles qui sont dans le besoin, où qu’elles se trouvent. Nos donateurs ont maintenu cette plate-forme vivante et florissante - ils sont les véritables héros de cette histoire ».

Avec sa croissance progressive, l’entreprise a fait les gros titres à plusieurs reprises. À la suite d’une série d’incendies criminels contre des églises noires aux États-Unis en 2015, des activistes musulmans et des organisateurs communautaires ont utilisé LaunchGood pour collecter des fonds en signe de solidarité avec les Afro-américains. La campagne, intitulée « Reconstruire avec amour », est devenue virale et a permis de collecter plus de 100 000 $.

Blauvelt, qui s’est converti à l’islam après avoir lu L’Autobiographie de Malcolm X, a déclaré que les gens sont motivés à être généreux pour diverses raisons.

« Pour moi, ça a commencé avec Malcolm X. J’ai lu son autobiographie et j’ai été inspiré à être quelqu’un qui vivait pour quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. Malcolm a tout sacrifié pour la vérité, pour élever sa communauté. Quand je suis devenu musulman, j’ai trouvé de nombreux exemples de sacrifice incroyable pour le plus grand bien - l’exemple donné par le prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui), sa famille et ses compagnons ».

Launchgood permet aux particuliers et aux organisations de mettre en place différentes campagnes, grandes et petites. Des individus et des familles qui tentent de payer leurs factures médicales et autres dettes, des programmes à grande échelle conçus pour apporter une aide d’urgence, de la nourriture et des abris aux victimes de la guerre, la plate-forme accueille tout un éventail de collectes de fonds.

Et ce ne sont pas seulement les musulmans qui ont bénéficié de la plate-forme. L’une de ses premières campagnes s’est concentrée sur la communauté juive aux États-Unis.

Après que les cimetières et les centres communautaires juifs ont été profanés immédiatement après l’entrée en fonction de Donald Trump en 2016, des personnalités musulmanes de premier plan ont utilisé LaunchGood pour collecter des fonds pour des réparations. La campagne est devenue virale lorsque l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, l’a retweetée avec les mots : « C’est une si belle chose ».

« Le tweet de Rowling a immédiatement fait voler notre site Web! » dit Blauvelt en se souvenant du moment viral où le trafic Web vers LaunchGood a augmenté. « Mais maintenant, ce genre de campagnes de solidarité est devenu une marque de fabrique sur LaunchGood. Les gens trouvent un pouvoir incroyable dans le fait de pouvoir s’unir pour une cause et d’être capables de faire quelque chose immédiatement pour aider les autres ».

Le cap des 1 million de donateurs de LaunchGood intervient au cours du Ramadan, le mois le plus sacré pour les musulmans où la charité envers les pauvres et les nécessiteux est encouragée. Comme beaucoup d’organisations musulmanes, c’est la période la plus chargée de l’année pour LaunchGood.

Omar Hamid, un autre cofondateur de LaunchGood, a déclaré que le signe de générosité était une leçon d’humilité. « Que le cap du million de donateurs coïncide avec cette période particulière de l’année est vraiment spécial. C’est un témoignage de la puissance de la générosité et de la bonne volonté de nos donateurs, qui ne cessent de nous étonner ».