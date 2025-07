Qu'il s'agisse d'amener l'Ukraine et la Russie à la table des négociations, de normaliser les relations avec les États de la région ou d'organiser des événements comme le Forum diplomatique d'Antalya, la Turquie semble être à l'offensive diplomatique. Étant donné sa série d'activités ces dernières années, du Caucase à la Méditerranée, une facette des efforts diplomatiques d'Ankara mérite d'être examinée : ceux dans les situations de conflit et de crise.

Pour expliquer la politique étrangère turque dans ces domaines, il faut comprendre l'approche à trois piliers de la Turquie, qui est fondée sur le hard power, l'abstention des jeux à somme nulle et la poursuite de la realpolitik afin de faciliter la diplomatie. Cette approche, combinée à la conduite des diplomates turcs, lui a permis d'entamer des négociations sérieuses avec ses homologues, voire de faire pression sur d'autres pour qu'ils viennent à la table.

La relation de la Turquie avec la Russie est l’exemple même de la stratégie d'Ankara. En Syrie, en Libye et au Karabakh, elle s'est soit engagée directement dans le conflit, soit a soutenu son allié et a amené la Russie à la table des négociations pour signer ou conclure des accords.

En Syrie, après une semaine d'opérations militaires dans le cadre de l'opération Bouclier du Printemps, la Turquie avait réussi à parvenir à un accord avec la Russie. Auparavant, une période de négociations de deux mois et de réunions continues entre diplomates turcs et russes n'avaient donné aucun résultat.

La coordination et la coopération entre les généraux et diplomates turcs ont permis à la Turquie de protéger plus de trois millions de Syriens à Idlib. En d'autres termes, contrairement aux condamnations rhétoriques et aux menaces de sanctions, c'est l'action sur le terrain qui a trouvé un écho à Moscou. Comme on le voit maintenant avec le conflit ukrainien, les deux premiers ne peuvent pas dissuader l'offensive du Kremlin.

La méthode turque prévoit une approche conjointe de tout l'appareil d'État - "Nous sommes sur le terrain et à table" est une expression courante utilisée par les responsables turcs. Le gouvernement turc estime qu'il ne peut pas protéger ses intérêts dans les zones de conflit et de crise qui affectent directement la Turquie s'il doit compter uniquement sur le soft power, l'économie ou autres, pour faire son offre.

Cette approche a également facilité les négociations russo-ukrainiennes à Istanbul. Par exemple, la Turquie n'a pas adhéré aux sanctions occidentales coordonnées contre la Russie et a fait part de sa sincérité à Moscou et à Kiev dans les négociations de médiation. Pour cela, la Turquie a utilisé le Forum diplomatique d'Antalya comme un événement de diplomatie internationale et a réuni les ministres des Affaires étrangères des deux nations, puis il s’est ensuivi du Sommet d'Istanbul.

En outre, dans le contexte du conflit ukrainien, les diplomates turcs ont réussi à transformer une crise potentielle en source de confiance. La convention de Montreux donne à la Turquie le droit de fermer le détroit en temps de guerre, mais le fermer uniquement à l'Ukraine et à la Russie détériorerait les relations avec Moscou et serait considéré comme un geste hostile, car les navires de l'OTAN pourraient entrer dans la mer Noire. Ne pas le fermer serait contraire à la convention et nuirait aux relations avec l'Ukraine. Au lieu de cela, la Turquie a fermé le détroit à tous et a ainsi réussi à répondre aux exigences de Kiev et de Moscou.

Dans l'est de la Méditerranée, la Grèce et l'administration chypriote grecque voulaient exclure la Turquie et la République turque de Chypre du Nord. La Turquie avait alors bloqué toutes les activités économiques sans licence sur son plateau continental avec sa puissance navale, conclu un accord de délimitation maritime avec la Libye et protégé le gouvernement libyen internationalement reconnu d'une prise de contrôle militaire par le chef de guerre Khalifa Haftar. Par son intervention, la Turquie a ainsi empêché un fait accompli en Méditerranée orientale, ce qui a obligé d'autres États à changer de position et à évaluer l'option de travailler avec Ankara. Quand les États-Unis ont snobé le projet EastMed de la Grèce, la Turquie et Israël ont même commencé à explorer les possibilités d'un gazoduc.

Le deuxième pilier de la diplomatie turque est la prise en compte par Ankara des intérêts et des perceptions d’une menace de l’autre – en utilisant "l’empathie stratégique". Les diplomates turcs n'abordent pas les problèmes comme des jeux à somme nulle. Dans ce sens, la Turquie a réussi à gagner plus à long terme, tandis que d'autres États apprennent à faire confiance à sa diplomatie.

Les aspects expliqués ci-dessus du hard power et de l'abstention des jeux à somme nulle sont nécessaires mais pas suffisants pour le succès diplomatique. Combinés à une politique étrangère idéologique, ces deux aspects ne faciliteraient pas les gains diplomatiques. Si tel avait été le cas, la politique étrangère libérale des États-Unis sous Barack Obama aurait été plus performante.

La clé ici est que la Turquie aborde ses politiques, dans les situations de crise et au-delà, non pas sur une base idéologique mais sur la realpolitik. Comme on le voit dans les efforts de normalisation de la Turquie avec les Émirats arabes unis, Israël, l'Égypte et l'Arabie saoudite, ainsi que ses efforts de rapprochement avec l'Arménie, la politique étrangère de la Turquie est axée sur les intérêts, pragmatique et réaliste. L'exercice du hard power en politique étrangère a permis ce processus de normalisation, mais c'est la capacité de la Turquie à être réaliste qui l'a rendu possible.

