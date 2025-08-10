Des centaines de milliers de manifestants dans les pays européens ont organisé, samedi, des rassemblements et des marches en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, exigeant la fin des attaques israéliennes contre l'enclave.
Les Britanniques sont descendus dans les rues de Londres pour protester contre les attaques et exiger un cessez-le-feu immédiat dans le cadre de la 30e Marche nationale pour la Palestine.
Des centaines de milliers de personnes ont marché vers le bureau du Premier ministre depuis Russell Square, en plein cœur de la ville, sous le thème : “Arrêtez d'affamer Gaza”.
La Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC), l'un des organisateurs de rassemblements nationaux en faveur de la Palestine, a écrit sur X, avant la manifestation, qu'Israël affame les Palestiniens de Gaza. “Notre gouvernement doit agir pour mettre fin au génocide israélien”, a-t-elle déclaré.
Portant des drapeaux palestiniens, la foule a scandé des slogans, dont un critiquant le gouvernement britannique pour sa “complicité” dans le génocide.
À Stockholm, des centaines de personnes ont manifesté contre le projet israélien d'occuper la bande de Gaza.
Les manifestants se sont rassemblés dans le quartier d'Odenplan avec diverses pancartes dénonçant les attaques israéliennes et le soutien américain à Israël.
Les manifestants ont ensuite marché vers le ministère des Affaires étrangères.
Pays-Bas, Suède, Espagne…
Le Cabinet de sécurité israélien a approuvé, vendredi matin, le projet d'occupation du Premier ministre Benjamin Netanyahu, largement contesté.
De nombreux manifestants sont également descendus dans la rue à Amsterdam pour protester contre ce projet et le soutien occidental à Israël.
Plusieurs rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu en Espagne, notamment à Madrid, pour dénoncer les attaques israéliennes et la famine à Gaza.
Portant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont crié « Fin du génocide » lors du rassemblement à Madrid.
Certains ont tapé sur des casseroles pour s’élever publiquement contre la famine dans l'enclave palestinienne assiégée.
Des milliers de personnes se sont rassemblées au Jardin Anglais de Genève pour protester contre les décès dus à la famine et à la malnutrition à Gaza, causés par le blocus israélien.
La foule a organisé un sit-in pendant la manifestation, contestant les attaques israéliennes en criant en anglais, en français et en arabe.
Portant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont frappé sur des casseroles pour sensibiliser l'opinion publique à la famine à Gaza.
La foule a également exigé la fin du soutien international à l'oppression des Palestiniens par Israël.
Les rues de certains pays du Maghreb ont aussi connu le même engouement, comme Tanger et Tunis notamment.
Les manifestations exigeaient l'acheminement immédiat et sans restriction d'aide humanitaire à Gaza.
Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé, vendredi, que 21 Palestiniens avaient été tués et plus de 341, blessés en tentant d'obtenir de l'aide humanitaire au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de Palestiniens tués en cherchant de l'aide à 1 743, et plus de 12 590 blessés depuis le 27 mai.
Le ministère a signalé que 11 personnes, dont des enfants, sont mortes de famine et de malnutrition au cours des dernières 24 heures. Le bilan des victimes de la famine s'élève désormais à 212, dont 98 enfants, alors que la crise humanitaire dans l'enclave s'aggrave.
L'armée israélienne a repris ses attaques sur Gaza le 18 mars et a depuis fait 9 862 morts et 40 809 blessés, brisant ainsi l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers entré en vigueur en janvier.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.
