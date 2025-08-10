Des centaines de milliers de manifestants dans les pays européens ont organisé, samedi, des rassemblements et des marches en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, exigeant la fin des attaques israéliennes contre l'enclave.

Les Britanniques sont descendus dans les rues de Londres pour protester contre les attaques et exiger un cessez-le-feu immédiat dans le cadre de la 30e Marche nationale pour la Palestine.

Des centaines de milliers de personnes ont marché vers le bureau du Premier ministre depuis Russell Square, en plein cœur de la ville, sous le thème : “Arrêtez d'affamer Gaza”.

La Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC), l'un des organisateurs de rassemblements nationaux en faveur de la Palestine, a écrit sur X, avant la manifestation, qu'Israël affame les Palestiniens de Gaza. “Notre gouvernement doit agir pour mettre fin au génocide israélien”, a-t-elle déclaré.

Portant des drapeaux palestiniens, la foule a scandé des slogans, dont un critiquant le gouvernement britannique pour sa “complicité” dans le génocide.

À Stockholm, des centaines de personnes ont manifesté contre le projet israélien d'occuper la bande de Gaza.

Les manifestants se sont rassemblés dans le quartier d'Odenplan avec diverses pancartes dénonçant les attaques israéliennes et le soutien américain à Israël.

Les manifestants ont ensuite marché vers le ministère des Affaires étrangères.

Pays-Bas, Suède, Espagne…

Le Cabinet de sécurité israélien a approuvé, vendredi matin, le projet d'occupation du Premier ministre Benjamin Netanyahu, largement contesté.

De nombreux manifestants sont également descendus dans la rue à Amsterdam pour protester contre ce projet et le soutien occidental à Israël.

Plusieurs rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu en Espagne, notamment à Madrid, pour dénoncer les attaques israéliennes et la famine à Gaza.

Portant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont crié « Fin du génocide » lors du rassemblement à Madrid.