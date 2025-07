Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a eu mardi, un entretien téléphonique avec son homologue israélien, Isaac Herzog.

L'annonce a été publiée sur les plateformes des réseaux sociaux de Recep Tayyip Erdogan.

Les deux présidents ont notamment discuté des questions régionales et des relations bilatérales, en particulier des incidents causés par certains groupes radicaux et les forces de sécurité israéliennes en Palestine ces derniers jours.

Erdogan a exprimé sa tristesse suite à la survenue des incidents en Cisjordanie et à la mosquée Al-Aqsa depuis le début du Ramadan, qui ont causé la mort de 18 Palestiniens, dont des enfants et blessé plus de 400 autres.

"Les fêtes doivent se dérouler dans une ambiance festive. Ces images, qui fusent chaque année à cause de certains radicaux, blessent les consciences et provoquent des réactions justifiées de toute la communauté islamique", a indiqué Erdogan

Le président turc a aussi souligné la nécessité de stopper les incitations et les menaces à l'endroit du statut et de la spiritualité de la mosquée Al-Aqsa

"Je réitère mon appel pour que chacun fasse le maximum d'efforts pour préserver la spiritualité et le caractère sacré de ce lieu et de ces jours bénis. La Turquie continuera à travailler pour assurer la paix et la tranquillité en toute circonstance", a-t-il ajouté.