Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné avec fermeté les attaques terroristes perpétrées dans certaines villes afghanes.

Dans un communiqué publié jeudi, la Diplomatie turque a exprimé sa tristesse suite aux attaques terroristes, qui ont fait de nombreuses victimes.

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces attaques terroristes inhumaines, que Dieu accorde sa miséricorde aux personnes qui ont perdu la vie, indique le document. Nous exprimons nos condoléances à leurs proches, amis et frères ainsi qu'au peuple afghan, et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés."

Les attaques survenues dans les provinces de Kunduz et de Nangarhar ont fait huit morts et 18 blessées, selon les responsables du gouvernement intérimaire taliban.

En outre, un attentat à la bombe dans une mosquée appartenant à des chiites dans la ville de Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, a fait au moins 10 morts et 40 autres blessés, selon les sources locales. Des témoins oculaires, quant à eux, parlent de 31 et plus de 80 blessés.