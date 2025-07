La Turquie et le Brésil visent à porter le volume de leurs échanges bilatéraux à 10 milliards de dollars et sont prêts à rendre les échanges beaucoup plus équilibrés grâce à la diversification des marchandises, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

« Nous voulons augmenter mutuellement notre volume commercial ainsi que nos activités touristiques », a affirmé Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse conjointe lundi à l'issue d'un entretien avec son homologue brésilien Carlos Franca dans la capitale Brasilia.

Au cours de la réunion, les deux parties se sont concentrées sur la coopération dans les domaines de la défense, de la culture et de l'éducation, a indiqué Cavusoglu.

Les deux parties ont également signé des accords importants en vue de renforcer les relations culturelles et politiques, a-t-il ajouté, précisant que la Turquie et le Brésil ont des liens qui remontent à plus de 160 ans.

Avant le début de la pandémie, le nombre de touristes visitant la Turquie en provenance du Brésil était d'environ 100 000. Ce chiffre a chuté car les pays ont mis en vigueur des restrictions dans le cadre des mesures contre le Covid-19, a noté Cavusoglu.

« Maintenant, notre objectif est d'atteindre à nouveau ce chiffre et même d'aller au-delà pour atteindre 150 000. Nous voulons accueillir des invités et des touristes du Brésil. Et nous voulons également que nos citoyens turcs visitent le Brésil », a-t-il déclaré.

Les vols vers Sao Paulo de Turkish Airlines sont une motivation importante pour cela, a estimé le ministre turc des Affaires étrangères, ajoutant que la Turquie prévoyait également un vol direct vers Rio de Janeiro.

La 4e réunion de la Commission de partenariat Turquie-Brésil s'est tenue à l'occasion de la visite de Cavusoglu.

« Le Brésil est notre plus grand partenaire commercial en Amérique latine. Nous avons atteint près de 5 milliards de dollars de volume commercial », a fait savoir Cavusoglu.

Les liens en matière de défense

Cavusoglu a également célébré le deuxième centenaire de l'indépendance du Brésil et s'est dit prêt à accueillir son homologue Franca en Turquie.

De son côté, Franca a déclaré qu'ils étaient d'accord pour étendre la coopération bilatérale.

« Nous essayons d'institutionnaliser l'infrastructure de nos relations avec la Turquie. Nous voulons renforcer cette infrastructure institutionnelle dans l'industrie de la défense, ainsi que dans de nombreux domaines différents », a informé le ministre brésilien.

Il a salué les contacts multilatéraux et bilatéraux intensifs de la Turquie sur la scène internationale, y compris le Forum diplomatique d'Antalya, qu'il a qualifié d’ « extrêmement important ».

C'était la première fois qu'une délégation représentant le gouvernement brésilien participait à ce forum, a indiqué Franca.

Le 10 mars, la Turquie a fait la une des journaux mondiaux après avoir accueilli les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien dans la province d'Antalya, dans le sud de la Turquie, la réunion au plus haut niveau des deux parties depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février.

Franca a souligné que le Brésil soutenait les efforts de la Turquie pour relancer les négociations de l'accord de libre-échange avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR). Il a également remercié la Turquie pour son soutien à la candidature du Brésil à l'OCDE.

Il a rappelé l'accord entre la Turquie et le Brésil dans le domaine de l'industrie de la défense signé l'année dernière. « Avec cet accord, nous pourrons réaliser de nombreuses études différentes et transférer des technologies. Cela augmentera également la puissance de combat de l'armée brésilienne et renforcera notre infrastructure à cet égard », s’est réjoui Franca.

Cavusoglu a assisté dimanche à la cérémonie d'ouverture du consulat général de Turquie à Sao Paulo. Plus tard lundi, il a été reçu par le président brésilien Jair Bolsonaro dans le cadre de sa visite officielle dans le pays d'Amérique latine.