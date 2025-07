Sokolka, Pologne - L'emplacement « épinglé » envoyé au téléphone de l'ONG conduit les volontaires vers une épaisse étendue de forêt au nord de Bialystok, une ville de l'ouest de la Pologne bordant la Biélorussie.

C'est un début d'après-midi de fin mars, et Bartosz Frackowiak gare la voiture à l'orée de la forêt, le plus loin possible du village le plus proche.

À peine quelques heures plus tôt, des habitants avaient alerté les autorités frontalières de leur présence, très probablement après avoir reconnu que leur voiture appartenait à Ocalenie, l'organisation de défense des droits des réfugiés avec laquelle ils travaillent. Il est accompagné d'Olga, une autre bénévole, et de l'avocat d'Ocalenie, Tomasz Pietrzak.

« Nous savons que l'un d'eux est blessé, alors nous [avons] du matériel médical avec nous », explique Bartosz, directeur d'un espace d'art à Varsovie.

Les trois remplissent six sacs à dos avec de l'eau, des nouilles instantanées, des barres protéinées, des fruits secs, des bouillottes, du thé, des chaussettes, des chaussures, des vestes chaudes et des tentes qu'ils livreront à Mahdi et Abubakar*, du Yémen et du Soudan, qui les ont contactés via une ligne d'assistance après avoir traversé la frontière depuis la Biélorussie.

« Ils ont aussi demandé des chaussures, ils ont probablement [traversé] une sorte d'étang ou de rivière. Et bien sûr, de l'eau et de la nourriture », dit Bartosz.

En un peu plus d'un mois, la Pologne a accueilli plus de 2,3 millions de personnes fuyant l'Ukraine, soit plus de la moitié des réfugiés qui ont quitté le pays. L'effort a été en grande partie mené par des volontaires et des groupes de base, qui ont afflué à la frontière pour cuisiner, conduire et offrir un hébergement à la plupart des femmes et des enfants fuyant l'agression de la Russie.

Le gouvernement soutient et encourage pleinement cet effort - un contraste frappant avec son refus, en 2015, de relocaliser les réfugiés syriens d'autres pays de l'UE au plus fort de la crise.

Le nombre de personnes s'adressant aux autorités polonaises pour obtenir l'asile reste faible par rapport aux autres pays de l'UE malgré une augmentation significative en 2021, lorsque 7 700 personnes ont déposé une demande - contre 2 800 en 2020. Les demandes de citoyens biélorusses, les évacuations d'Afghanistan et la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie à la fin de l'année dernière, représentent une grande partie de cette hausse. Seuls 2 200 ont obtenu une protection.

Mahdi, un homme de 39 ans au visage fin et amical, salue le groupe. Son compagnon de voyage, qu'il n'a rencontré qu'il y a quelques jours, s'est blessé en « sautant par-dessus la clôture », dit-il.

« Est-ce la première fois que vous venez en Pologne ? » demande Tomasz.

« Oui, nous avons eu de la chance », répond Mahdi, laissant entendre qu'il s'agissait de leur première tentative de franchir la frontière et la soi-disant "zone d'exclusion" - une bande de terre de trois kilomètres de large que le gouvernement polonais a proclamée zone interdite en septembre dernier, lorsque l'état d'urgence a été décrété dans la région.

Bartosz, Olga et Tomasz posent les multiples sacs à dos qui pendent de leurs épaules sur le sol. « Je n'arrive pas à y croire, merci beaucoup », déclare Mahdi, originaire de Sanaa, au Yémen, un pays ravagé par la guerre et la famine depuis près de huit ans. « Je n'ai pas l'habitude de ça, merci », répète-t-il en prenant du thé et une soupe chaude.

Tomasz sort divers papiers de son sac à dos. Son travail consiste à trouver les demandeurs d'asile avant les gardes-frontières polonais et à les aider à demander une protection internationale en Pologne, empêchant leur retour informel en Biélorussie.

« Nous avons une procuration que les [demandeurs d'asile] peuvent signer », explique Tomasz. « Nous menons un court entretien pour connaître leur situation individuelle, et nous transmettons l'information à la Cour européenne des droits de l'homme ». « Le tribunal, dit-il, réagira normalement assez rapidement et accordera une « mesure provisoire » à la personne, qui sera ensuite communiquée au gouvernement polonais et aux gardes-frontières polonais ».

« C'est le seul moyen par lequel nous pouvons empêcher les renvois de demandeurs d'asile vers la Biélorussie », déclare Tomasz.

Bloqué et sans papiers en Russie depuis cinq ans, Mahdi attend avec impatience sa chance de commencer une vie normale - une vie où il n'aura pas à se cacher des autorités.

« Je faisais tout, tout ce que je pouvais pour survivre vraiment », raconte Mahdi. « J'ai reçu de l'aide de mes amis universitaires. Je travaillais dans la construction quelque part en dehors de la ville [Saint-Pétersbourg], où il n'y avait pas de contrôles de police », dit-il, « je n'avais pas de travail [régulier], chaque fois c'était pendant deux, trois semaines ou un mois. »

Ayant atterri en Russie en 2015 pour étudier l'ingénierie pétrolière et gazière, Mahdi dit qu'il est devenu sans papiers une fois son visa d'étudiant expiré et que le gouvernement de son pays ne pouvait plus payer sa bourse. Il est devenu l'un des nombreux Yéménites étudiant dans des universités à l'étranger qui se sont retrouvés dans l'incapacité de payer les frais de scolarité et d'entretien et ont été contraints d'interrompre leurs études.

« Quand j'ai anticipé la situation dans laquelle je deviendrais clandestin, je suis allé voir la Croix-Rouge et le HCR pour chercher de l'aide », raconte Mahdi. « Mais aucune aide n'est venue, dit-il, et la seule issue était d'économiser et de sortir clandestinement du pays. »

Lorsqu'un hélicoptère commence à planer au-dessus, le groupe décide de déplacer le matériel de camping dans une zone où le feuillage est épais et offre une meilleure couverture. Puis, au milieu des embrassades et des poignées de main, les trois travailleurs de l'ONG récupèrent leurs sacs vides et retournent à leur voiture.

« Ils sont bien placés », dit Tomasz, ce qui sous-entend qu'il sera difficile pour les gardes-frontières de les trouver. « Ils n'arrêtent pas les gens, ils les jettent juste de l'autre côté de la frontière. »

Célébré sur une frontière, risquant des poursuites sur une autre

Le gouvernement polonais prévoit de dépenser plus de 400 millions de dollars pour ériger un mur le long de la frontière biélorusse, dont la construction a commencé en janvier. Les villages et les villes ont été coupés par la zone d'exclusion, entraînant une baisse du tourisme local. Selon les gardes-frontières polonais, plus de 3 400 personnes ont tenté d'entrer en Pologne depuis la Biélorussie depuis le début de l'année.

Un porte-parole des gardes-frontières n'a pas répondu à la demande de commentaires de TRT World sur la détention et les retours en Biélorussie, qui sont informels et illégaux au regard du droit international. Selon son fil Twitter, des Afghans, des Syriens, des Yéménites et d'autres ayant droit à une protection internationale ont tenté de traverser la frontière.

L'automne dernier, des milliers de migrants et de réfugiés se sont rassemblés à la frontière après avoir pris l'avion pour la Biélorussie, qui délivrait des visas temporaires dans le cadre de ce que les responsables de l'Union européenne ont qualifié de « guerre hybride » en représailles aux sanctions de l'UE contre la Biélorussie. Des dizaines de personnes, dont des familles, sont depuis bloquées dans un camp à Bruzgi, une zone frontalière près de la ville biélorusse de Grodno.

Le camp a été fermé fin mars, éparpillant les demandeurs d'asile restants dans la forêt environnante. Simultanément, le nombre de personnes tentant quotidiennement la traversée a augmenté, selon les autorités polonaises.

Quatre militants d'un autre groupe opérant à la frontière, Grupa Granica, ont été arrêtés fin mars pour « trafic d'êtres humains ». Les militants, qui risquent jusqu'à huit ans de prison pour avoir transporté les demandeurs d'asile, ont déclaré qu'ils apportaient une aide humanitaire à une famille bloquée à la frontière.

De retour à la maison d'hôtes de l'ONG plus tard dans la soirée, Bartosz est chargé de répondre aux nouveaux messages et alertes. Il reçoit un message de Mahdi : Abubakar ne se sent pas bien et semble avoir une forte fièvre. Mais appeler une ambulance signifierait que les deux seraient détenus et, très probablement, renvoyés en Biélorussie.

Mahdi ne veut pas que quelque chose arrive à son compagnon de voyage et laisse le choix à Abubakar. Dans le salon de leur appartement, Tomasz, Bartosz et Olga attendent nerveusement environ 30 minutes avant de recevoir un message.

« [Abubakar] a dit qu'il préférerait mourir plutôt que d'être emmené par le garde-frontière », peut-on lire.

Un jeu politique devenu meurtrier

Près d'un village tatar à la frontière polono-biélorusse, les tombes de cinq demandeurs d'asile qui ont perdu la vie dans leur traversée, sont couvertes de fleurs et de feuilles de pin. L'un d'eux était un enfant à naître. L'identité d'un autre reste inconnue.

Non loin de là, Tomasz et les bénévoles retrouvent Ferhad*, un Kurde irakien de 20 ans. L'ancien barbier est assis seul au milieu des bouleaux, enveloppé dans un sac de couchage et frissonnant aux premières heures du matin. Il dit y avoir passé la nuit, après avoir traversé la frontière avec huit autres personnes. Dans son sac à dos, il ne reste plus qu'un chargeur power bank cassé.

Il dit que les gardes-frontières biélorusses ont empêché le groupe de retourner à Minsk après avoir quitté Bruzgi. C'est la deuxième fois qu'il tente la traversée, après s'être envolé pour la Biélorussie aux côtés de milliers de Kurdes irakiens à la fin de l'année dernière au plus fort de la crise frontalière.

« La première fois, j'ai été arrêté en Pologne et renvoyé », raconte-t-il. « Aujourd'hui, les Biélorusses nous ont empêchés d'aller à Minsk, ils nous ont renvoyés en Pologne à la place », dit-il.

Malgré les points de contrôle frontaliers et policiers hautement militarisés, de nombreux demandeurs d'asile parviennent à se faire conduire par des passeurs vers d'autres pays européens, souvent après avoir marché pendant des jours dans la forêt. La plupart considèrent la Pologne comme un pays de transit.

Beaucoup marchent ou attendent dans la forêt pendant des jours avant de pouvoir s'arranger pour qu'un passeur vienne les chercher.

Peu de temps après avoir rencontré Mahdi et Abubakar, le groupe reçoit un message sur le téléphone de la fondation. C'est de Mahdi, et c'est envoyé de Biélorussie.

« J'ai dit [aux gardes-frontières] que je voulais rester en Pologne et demander l'asile. Je leur ai dit que je voulais un avocat, je leur ai dit que je voulais appeler mon ambassade, je leur ai dit que je voulais appeler le HCR. Rien n'a fonctionné. »