Des sources médicales ont indiqué à l'Agence Anadolu que 5 Palestiniens ont été blessés par balles réelles, dans le camp de réfugiés de Jalazone.

Les mêmes sources ont précisé qu'un blessé a été touché à l'abdomen, deux avec des éclats de balles réelles au visage et aux pieds, et deux autres aux membres inférieurs. Ils ont été tous pris en charge pour recevoir les soins nécessaires.

Dans ce contexte, des témoins oculaires ont déclaré à l'Agence Anadolu que l'armée israélienne avait mené un raid contre un certain nombre de maisons palestiniennes dans le camp d'Al-Jalazone et a arrêté 3 civils, dont le chef du mouvement Jihad islamique Said Nakhleh.

Des témoins ont indiqué que des affrontements avaient éclaté entre les habitants et l'armée israélienne, au cours desquels des balles réelles et métalliques ont été utilisées, ainsi que des grenades lacrymogènes.

Des affrontements éclatent généralement lors d'opérations menées par l'armée israélienne pour arrêter des Palestiniens.