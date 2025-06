La coalition de la Flottille pour la liberté de Gaza a dénoncé, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’interception du navire humanitaire et interpelle les gouvernement. “Il est temps que nos gouvernements fassent leur travail et sanctionnent l’attaque illégale du Madleen lorsqu’il naviguait dans les eaux internationales. Ceci est une prolongation des crimes de guerre commis à Gaza.”, a-t-elle indiqué.

Ce mardi, quatre militants Français, dont l'eurodéputé Rima Hassan, se trouvant à bord du navire humanitaire Madleen qui transportait de l’aide à destination de Gaza et intercepté par les forces israéliennes, font face à une procédure d'expulsion de force par Israël.

Manuel Bompard, chef de file des députés insoumis explique, dans un message publié sur son compte X, que les autorités israéliennes demandent aux militants de la Flottille de reconnaître être entrés illégalement en Israël, alors qu’ils ont été arrêtés dans les eaux internationales.

Benjamin Fiorini, de l’association des Juristes pour le respect du droit international, interrogé sur BFMTV, souligne que l’interception du bateau ne respecte pas le droit international. Il invoque ainsi l’absence de souveraineté israélienne dans la zone où se trouvait le navire lorsqu’il a été intercepté. En effet, le Madleen se trouvait encore dans les eaux internationales comme le montre le tracker qui suivait le voyage du bateau.



Israël assure que le bateau était dans les eaux israéliennes

L’ambassadeur israélien en France, Joshua Zarka, affirmait et répétait lundi soir sur BFMTV également que les militants ont été arrêtés dans les “eaux israéliennes”. On note cependant que le bateau qui venait d’Egypte où il a fait une escale en se dirigeant vers Gaza, n’a pas pu se retrouver dans les eaux israéliennes qui se trouvent beaucoup plus au Nord. Enfin, Israël avait-il le droit d’arrêter des militants pacifiques au nom du blocus maritime qu’il impose à Gaza ?

Pour François Dubuisson, professeur de droit international à l’Université Libre de Bruxelles, la réponse est non. Selon lui, le blocus maritime imposé par Israël n’est plus légal et donc Israël n’a pas le droit d’intercepter toute embarcation se dirigeant vers Gaza. Le spécialiste en droit international souligne que l’arraisonnement en haute-mer du Madleen s’est fait donc en dehors de tout fondement juridique valable.

Le blocus maritime a été décrété dès 2009 par Israël et en droit des conflits armés, un blocus est une mesure militaire qui donne le droit d’arraisonner un bateau étranger même en haute-mer. Mais l’universitaire belge avance, en citant le manuel de San Remo qui détaille les conditions de légalité d’un blocus maritime, qu’un blocus maritime n’est licite que s’il est proportionné.



Il est également précisé que la partie qui impose le blocus doit laisser passer les vivres et autres fournitures essentielles. Or, Israël ne respecte clairement pas ces deux points et bloque depuis le 2 mars l’aide humanitaire au niveau maritime et terrestre. “Il ne fait aucun doute que ses effets (du blocus) sont totalement disproportionnés, davantage encore dans le contexte actuel avec le risque de famine touchant la population palestinienne”, a expliqué François Dubuisson, dans une interview accordée à TRT Français. Le blocus imposé à Gaza n’est donc pas légal en droit international.



L’universitaire belge conclut que les Etats dont les militants sont des ressortissants seraient en droit de demander des comptes à Israël et exiger leur libération immédiate et la restitution de leur bateau.