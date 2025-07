Les incidents successifs dans la région séparatiste de la Moldavie en Transnistrie ont fait craindre que la guerre russo-ukrainienne ne se propage dans le petit pays européen frontalier de l'Ukraine, dans une escalade considérable du conflit.

Mardi, la présidente moldave Maia Sandu a convoqué une réunion du Conseil suprême de sécurité du pays après que des explosions ont frappé lundi et mardi une tour de radio appartenant à la Russie, une unité militaire et le ministère de la Sécurité.

Sandu a déclaré que « les tensions entre diverses forces » sont intéressées à déstabiliser l'enclave séparatiste, mais a appelé au calme. Mercredi matin, le ministère de l'Intérieur de la soi-disant République moldave pridnestrovienne (PMR), le nom autoproclamé de la Transnistrie, a publié une déclaration affirmant qu'elle avait été attaquée par l'Ukraine.

Selon le communiqué, « des coups de feu ont été tirés du côté ukrainien » en direction du village de Kolbasna, situé à environ deux kilomètres de la frontière ukrainienne. La ville abrite un stock de quelque 20 000 tonnes de munitions datant de l'ère soviétique, gardé par les troupes russes.

Selon le communiqué, il s'agit du plus grand dépôt de munitions d'Europe. Aucune armée ou groupe armé n'a revendiqué ces incidents. Aucun blessé n'a été signalé, mais les explosions ont alimenté les inquiétudes quant au fait que la Moldavie, une ancienne république soviétique, puisse être entraînée dans le conflit en cours, attisant davantage les tensions aux portes de l'OTAN - dont la Roumanie, son proche voisin, est un État membre.

Retombées régionales

La Transnistrie est une petite région sécessionniste soutenue par la Russie en Moldavie, le long de sa frontière orientale avec l'Ukraine. Elle abrite une population d'environ 350 000 habitants, les Russes, les Moldaves et les Ukrainiens représentant ses principaux groupes ethniques et environ 30% chacun de la population totale du petit pays non reconnu.

La Moldavie l'a officiellement désigné comme territoire sous occupation militaire russe. Le Conseil de l'Europe l'a reconnu comme tel dans une résolution de mars 2022.

La Moldavie a perdu le contrôle du territoire lors d'un bref conflit armé en 1992, peu après la dissolution de l'Union soviétique. C'est l'un des « conflits gelés » post-soviétiques, ce qui signifie qu'ils se sont terminés sans traité de paix.

La Transnistrie a son propre président, son parlement, sa monnaie et son armée. On estime que 1 500 soldats russes sont stationnés en Transnistrie, où une majorité de citoyens sont russophones, et sont qualifiés par Moscou de force de « maintien de la paix ».

Kiev a averti que la Russie pourrait essayer d'utiliser la Transnistrie pour attaquer l'Ukraine depuis l'Ouest.

La Moldavie n'est pas membre de l'OTAN et à la neutralité inscrite dans sa constitution. Alors que le pays a pivoté vers l'Occident après l'indépendance de l'Union soviétique, la Transnistrie est économiquement dépendante de la Russie.

Pas plus tard que la semaine dernière, un haut commandant russe a déclaré que les russophones en Moldavie étaient opprimés – le même argument que la Russie a utilisé pour justifier sa guerre en Ukraine.

Le général, Rustam Minnekayev, a déclaré que la Russie prévoyait de « prendre le contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine », ouvrant un couloir terrestre vers la Crimée annexée à Moscou et donnant à l'armée russe un accès à la Transnistrie.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a également déclaré la semaine dernière que l'objectif des États-Unis était désormais de « voir la Russie affaiblie au point qu'elle ne puisse pas faire le genre de choses qu'elle a faites en envahissant l'Ukraine ».

« Dans ce cas, utiliser la Transnistrie serait également conforme à la politique américaine en la matière », a déclaré Ivan Katchanovski, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, à TRT World.

Les Ukrainiens, a-t-il expliqué, auraient un avantage militaire certain en Transnistrie étant donné le petit nombre de troupes russes qui y sont stationnées. L'entraînement de la Moldavie dans la guerre serait une « évolution dangereuse », ajoute Katchanovski, car « en plus de cela, il est possible que la Roumanie soit également contrainte de le faire » en raison de ses liens linguistiques et historiques étroits avec la Moldavie - où la majorité de la population parle le roumain.

« Ce serait dangereux pour de nombreux autres pays liés à la Moldavie et à la Transnistrie et cela aurait un impact sur les habitants de cette région », a déclaré Katchanovski.