Karim Benzema est le favori pour remporter le Ballon d'Or. L'attaquant du Real Madrid est tout en droit de s'imaginer brandir ce trophée tant rêvé des footballeurs, tellement sa saison sur le plan collectif et individuel affole les compteurs. Il est aujourd'hui le joueur le plus influent du Real Madrid.

Véritable leader, il est le grand artisan d'une équipe qui a remporté la Liga et la Supercoupe avec une grande solvabilité. Le Français a porté seul son équipe vers les sommets de l'Espagne. En inscrivant 26 buts et en délivrant 11 passes décisives (en 30 matches), il est à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat espagnol. Il a su faire parler son sens du but et son génie lorsqu'il fallait débloquer des rencontres cruciales.

Mais ça ne s'arrête pas là, puisque l'ancien de l'Olympique Lyonnais a fait de même en Coupe d'Europe et cherche désormais à remporter une nouvelle fois la Ligue des champions, qui aura lieu au Stade de France face à Liverpool le 28 mai prochain (21h00). Karim Benzema, qui a déjà accumulé 43 buts en 43 matches cette saison, vise à battre ou à égaler le record de but de Cristiano Ronaldo en C1.

L'attaquant portugais a établi cet exploit en fixant la barre à 17 buts lors de la saison 2013/14 et le Français qui a été sublime dans toutes les facettes du jeu a déjà enregistré la bagatelle de 15 buts durant cette édition. Il reste 90 minutes à Karim Benzema pour marquer par au moins deux fois et inscrire encore un peu plus son nom parmi les légendes du football.

Ses deux principaux rivaux sont les deux joueurs qu'il va affronter en finale de la C1 : Mohamed Salah et Sadio Mané. L'Égyptien, qui aspire à remporter la Ligue des champions et la Premier League en tant que meilleur buteur du tournoi britannique, a scoré 30 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Son associé Sadio Mané apparaît comme un autre concurrent de taille puisqu'il a remporté la dernière Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Même s'il compte moins de buts (27) à son actif que son compère égyptien, s'il réalise une belle finale de Ligue des champions, il pourra très certainement faire pencher la balance en sa faveur. Mais pour l'heure, Karim Benzema est en très bonne posture pour décrocher le Ballon d’Or, qui serait pour lui, la consécration d’une carrière de footballeur pleinement accomplie.

Rendez-vous en octobre prochain pour le verdict…