Depuis son rachat par l’extrême droite, soupçons de racisme et licenciements à l’ESJ Paris

Depuis son rachat fin 2024 par un groupe d’investisseurs incluant Bolloré, Arnault et Saadé, l’École supérieure de journalisme de Paris connaît une série de licenciements et de sanctions ciblant notamment du personnel et étudiants "racisés".