La Turquie qui est un fervent défenseur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des nations, soutient également celle du Maroc, a déclaré mercredi le ministre turc des Affaires étrangères.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain Nasser Bourita, Mevlut Cavusoglu a souligné qu'Ankara maintient une position de principe sur l'intégrité territoriale et la souveraineté des pays.

"La Turquie soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc, pays frère", a-t-il déclaré, précisant que les relations entre les pays sur la base de ces principes sont "essentielles pour une stabilité permanente".

S'agissant de sa rencontre avec Bourita, Cavusoglu a affirmé avoir discuté des relations bilatérales, notamment des moyens à mettre en œuvre pour améliorer le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que de diverses questions d'ordre régional, notamment concernant la Libye et l'Ukraine.

"La paix, la stabilité et la prospérité de la région du Sahel et de l'Afrique du Nord sont indispensables à la stabilité de la Méditerranée, de l'Afrique, du Moyen-Orient et même de l'Europe", a-t-il souligné.

Cavusoglu était au Maroc pour assister à une réunion ministérielle de la Coalition mondiale de lutte contre Daech, accueillie par la ville de Marrakech.

À propos de cette réunion qui a rassemblé plus de 60 pays, Cavusoglu a noté que le moment choisi était "très important", car les attaques de l'organisation terroriste se sont multipliées en Syrie, en Irak, en Afghanistan et dans la région du Sahel en Afrique.

Pour sa part, Bourita a remercié la Turquie pour ses positions concernant la région du Sahara.

Il a indiqué que les discussions ont porté sur la coopération économique.

"Nous avons également convenu de créer de nouvelles opportunités pour le secteur privé", a ajouté Bourita.