Le tribunal administratif d’Amiens (nord de la France) a ordonné la réouverture provisoire de la mosquée de Beauvais, considérant que le maintien de sa fermeture constituerait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte », a annoncé lundi, son avocat, Maître Sefen Guez Guez.

« Les changements intervenus depuis la fermeture de la mosquée, notamment l'éviction du précédent imam, l'effacement du contenu de ses prêches et des textes qui y étaient liés sur les comptes des réseaux sociaux de l'association gestionnaire » sont de nature à justifier la réouverture du lieu, a estimé le tribunal dans sa décision.

Dans un communiqué de presse, l’avocat du lieu de culte salue une « décision d'apaisement » qui « met un terme à une fermeture administrative débutée le 27 décembre 2021 par un arrêté de la Préfecture de l'Oise ».

« Après la mosquée de Pessac, la mosquée de Beauvais devient le second lieu de culte à obtenir gain de cause devant la justice administrative et démontre, une fois de plus, qu'une réelle mobilisation et une défense ajustée permettent d'obtenir gain de cause face à l'administration », conclut Maître Guez Guez.

Il appartient désormais à la préfecture de l’Oise de réexaminer le dossier de la mosquée de Beauvais en tenant compte de tous les éléments de garantie apportés pour appuyer le dossier de réouverture.

Après la mosquée de Pessac début mai, la mosquée de Beauvais devient le second lieu de culte à être rouvert par la justice, désavouant des décisions préfectorales prises en vertu de la "loi contre le séparatisme".