A partir de ce lundi 16 mai, les Français ne sont plus obligés de porter un masque dans les transports, comme l'a annoncé le ministre de la Santé.

En effet, le gouvernement français continue d’assouplir les conditions du port du masque, alors que le nombre quotidien de cas de Covid-19 continue de baisser en France.

Néanmoins, les autorités mettent en garde contre le relâchement qui peut faire repartir à la hausse le nombre de cas.

Après avoir aboli le port du masque à l’extérieur, dans les lieux publics et privés, c’est désormais les transports en commun qui se libèrent des masques.

En effet, les transports faisaient partie des derniers endroits où le masque restait obligatoire.

C’est donc acté depuis ce lundi matin et les usagers des transports en commun, y compris les avions, ne sont plus obligés de porter le masque.

Toutefois, les autorités précisent que l'obligation reste en vigueur notamment "pour les soignants, les patients et les visiteurs" des établissements de santé et médico-sociaux, et suggèrent de continuer à porter le masque "dans les lieux clos et les grands rassemblements pour les personnes vulnérables, du fait de leur âge ou de leurs pathologies".

Selon un bilan établi le 15 mai par Santé Publique France, le pays a enregistré 22 844 cas de coronavirus en 24 heures. En une semaine, le nombre de décès dans les hôpitaux s’est élevé à 538.

En revanche, le taux de positivité a baissé de 12% en moyenne en 7 jours pour s’établir à 18,4%.