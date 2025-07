Au bout de la nuit, l'Eintracht Francfort est allé chercher son sacre en Ligue Europa, synonyme de qualification à la prochaine Ligue des champions. Actuellement 11e de Bundesliga, sans aucun succès depuis le 13 mars dernier en championnat, les Allemands ont affiché un tout autre visage lors de cette coupe d'Europe puisqu'ils n'ont jamais perdu en C3 cette saison.

Une finale très disputée

Au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville, les Écossais auraient très vite pu se retrouver à dix contre onze, mais l'intervention mal maîtrisée de John Lundstram qui ouvrait le crâne de Sebastian Rode n'était finalement pas sanctionnée par l'arbitre de la rencontre, monsieur Slavko Vinčić (6'). S'est ensuivi une domination allemande, mais les hommes d'Olivier Glasner ne parvenaient pas à ouvrir la marque. Daichi Kamadi était trop hésitant dans la surface d'Allan McGregor (12'), qui bloquait ensuite les tentatives d'Ansar Knauff et de Djibril Sow (12',20'), avant d'observer les frappes hors cadre de Sow et de Filip Kostić (30', 32'). Les Rangers n'abdiquaient pas pour autant et sortaient les crocs avant la pause en alertant une première fois Kevin Trapp par Lundstram (36'). Peu de temps après le dernier tir de Ryan Jack qui fuyait le but, l'arbitre sifflait la fin de la première mi-temps (45’+2).

De retour sur la pelouse, Francfort haussait le ton mais manquait de réalisme sur les coups de Tuta (48') et de Jesper Lindstrom (49'). Accroché dans les seize derniers mètres par le portier écossais, Santos Borré aurait même pu provoquer un penalty, mais l'arbitre ne bronchait pas (52'). Dans la foulée, les Allemands ont déjoué. Sur une tête en retrait mal envoyée de Sow, et après une glissade de Tuta, Joe Aribo se frayait enfin un chemin pour tromper Trapp et lancer la finale (0-1, 57'). Sûrs de leur force, les joueurs de l'Eintracht continuaient de mener des assauts sur le but adverse, mais Lindstrom (59’) et Kamada (67’) péchaient toujours dans la finition. Mais sur un bon service de Kostić, Santos Borré prenait le meilleur sur Calvin Bassey et remettait les deux équipes à égalité. La dernière claquette de McGregor, qui s'était employé pour détourner un coup franc lointain, propulsait finalement les 22 acteurs en prolongation.

Francfort peut remercier Kevin Trapp

La demi-heure supplémentaire était marquée par les arrêts de Kevin Trapp devant Borna Barisic (106’) et les deux tentatives de Ryan Kent (113’ et 118’). Mais le gardien allemand a surtout été décisif sur le coup franc de James Tavernier, qu'il bloquait avec une grande sérénité, quelques secondes avant les tirs au but (120'+1).

L'ancien portier du Paris Saint-Germain, qui avait déjà annoncé la couleur durant la prolongation, réalisait l'arrêt décisif devant Aaron Ramsey lors de la séance des penaltys. Une parade qui permettait à l'Eintracht Francfort de s’imposer 5 tirs au but à 4 face aux Glasgow Rangers, et de remporter la deuxième C3 de son histoire, quarante-deux ans après celle obtenue en 1980.