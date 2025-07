Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone en août dernier pour tenter une aventure dans un nouveau club. N'assumant plus son salaire pharaonique, le club catalan a dû céder son joyau au Paris Saint-Germain, l’une des seules formations européennes à pouvoir se l’offrir. "La Pulga” ("la Puce", en espagnol) avait signé un contrat de deux ans, assorti d'une troisième année en option. À deux jours de la fin de saison qui se clôturera par une rencontre face à Metz au Parc des Princes, l'heure est au bilan.

L'Argentin n'a pas réalisé la saison qu'il espérait sous ses nouvelles couleurs du PSG. Fort de son passé très glorieux avec le Barça, il était légitime d'en attendre plus de ce génie, puisqu'il est très loin de son standing habituel cette saison. L'année dernière, il avait marqué 38 fois et offert 14 passes décisives à ses coéquipiers de Barcelone.

Mais dans un championnat complètement différent de la Liga espagnole, porté davantage sur le combat physique que sur le jeu, Messi paraissait désorienté dans le onze parisien. Son début de saison est marqué par une phase d'adaptation, en témoigne ses statistiques : seulement 6 buts en 4 passes décisives en 1315 minutes de jeu. Mais depuis le mois de janvier, la donne a changé.

Après avoir reçu son septième Ballon d'Or en décembre, Lionel Messi semblait retrouver un regain de motivation. Les supporters parisiens pouvaient par moment profiter des accélérations de leur numéro 30, mais cela n'arrivait que très rarement. L'ancien du Barça, qui avait déjà fait évoluer son jeu en se muant dans la peau d'un véritable chef d'orchestre durant ses dernières années au FC Barcelone, s'appuie désormais beaucoup plus sur ses qualités de passe et de créativité pour briller. Résultat, depuis 2022, l'Argentin a délivré 9 passes décisives et a inscrit 5 buts. Moins absent des feuilles de match aussi, Messi retrouvait du rythme et se sentait peu à peu mieux dans la capitale. De bon augure pour la saison prochaine.

À cinq mois de la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre), l'Argentin qui va disputer son dernier mondial sait qu'il doit être prêt physiquement pour emmener son pays vers le toit du monde. C'est pourquoi, tout porte à croire que Messi va confirmer sa fin de saison encourageante afin de débuter la prochaine sur les chapeaux de roues. Si Kylian Mbappé va très certainement quitter le Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre le Real Madrid, la Pulga devrait honorer son contrat avec le PSG jusqu'en 2023, avant de, pourquoi pas, s'essayer à un nouveau challenge loin d'Europe.

Selon le média latino-américain DirecTV, Messi va acheter 35 % des parts de l'Inter Miami, le club de David Beckham. Si le joueur a toujours avoué vouloir évoluer un jour en MLS, son entourage dément toujours les rumeurs le rapprochant des États-Unis.