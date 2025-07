Arrivé sur la pointe des pieds à l'été 2020, il n'aura fallu qu'une seule saison à Burak Yilmaz (36 ans) pour conquérir le cœur du peuple lillois. Grand artisan du titre de champion de France du LOSC en 2021, le turc qui voit son contrat prendre fin en juin prochain va quitter Lille. Auteur de 16 buts la saison passée en Ligue 1, Yilmaz a connu une deuxième année lilloise plus compliquée avec seulement quatre réalisations. Mais en deux ans, il a ajouté deux trophées à son palmarès (Ligue 1, Trophée des Champions) et a connu une nouvelle participation à la Ligue des champions.

Accompagné de ces deux coupes, l'international turc (77 sélections, 31 réalisations) a tenu à remercier chaleureusement les supporters des Dogues sur Instagram ce vendredi : "Demain, c’est mon dernier match à Lille. J’ai passé deux super années, avec deux magnifiques trophées. Merci pour tout, je ne vous oublierai jamais." Sur Twitter, il a également partagé une vidéo émouvante retraçant son passage lillois.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur du LOSC, qui se présentait ce jour face aux médias pour sa dernière conférence de presse de la saison au Domaine de Luchin, a rendu un vibrant hommage à son avant-centre : "Il finira son cycle de 2 ans avec des titres, celui de champion de France, le Trophée des champions et le parcours cette saison en Ligue des champions (8e de finale). Il a marqué l'histoire du club. La saison dernière, il était dans une forme incroyable, avec une réussite de dingue. Il a été moins efficace cette saison, mais il a toujours fait les efforts. Il a connu quelques coups de sang, mais c'est son caractère et on ne va pas le changer à (bientôt) 37 ans. Il s'est bien entraîné."

Si Burak Yilmaz avait une relation très fusionnelle avec Christophe Galtier, ancien coach de Lille, avec qui il a gagné le championnat, ce n'était pas le cas avec Gourvennec. Mais ce dernier se souviendra d'un joueur très respectueux malgré quelques coups de sang : "Quand il est bien, il donne beaucoup. C'est une personnalité avec laquelle on peut bien discuter. Il est très intelligent. Ma relation avec lui était saine, avec de la franchise. Il y a parfois eu des accrochages, pas qu'avec lui d'ailleurs. Mais c'est comme ça. L'important, c'est la franchise. On peut ne pas être d'accord, mais il est essentiel de se dire les choses. On a fonctionné comme ça avec tous les autres joueurs. J'appelle ça du respect."

Le club a également tenu à saluer le passage de Burak Yilmaz au sein du LOSC. “Après quelques semaines d’acclimatation à la Ligue 1, celui qu’on allait bientôt surnommer (ici aussi) le Kral (le roi) a mis tout le monde d’accord dans le Nord comme en Ligue 1 (…). Burak Yılmaz restera dans l’Histoire moderne du LOSC comme l’un des attaquants les plus emblématiques et charismatiques" peut-on lire sur le site officiel du club.