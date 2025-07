Du 11 au 15 mai, la gastronomie turque était à l’honneur à Paris à travers l’organisation d’une série d’événements culinaires destinés à mettre en valeur la diversité et la richesse de l’expérience gastronomique du pays.

Premier événement phare de cette manifestation culturelle, la célébration de la gastronomie turque le mercredi 11 mai par le Cordon Bleu Paris en collaboration avec le service de la culture et de l'information de l'Ambassade de Turquie. D’ailleurs, la prestigieuse école de cuisine Le Cordon Bleu qui fête ses 125 ans est également présente en Turquie avec Le Cordon Bleu Istanbul.

Au programme de cette première matinée un « live de démonstration culinaire » a été organisé sur Instagram pour les officiels et la presse. L'après-midi a été marquée par l’organisation d’un atelier destiné aux influenceurs et qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux.

Animation d’ateliers culinaires par le chef Ali Ronay

La semaine de gastronomie turque a été l’occasion, également, pour les participants d’assister aux ateliers culinaires animés par le chef Ali Ronay, lauréat de l’Institut Paul Bocuse et de l’Ecole des Arts Culinaires et de l’Hôtellerie à Lyon. Il est aujourd’hui à la tête de nombreux projets et est jury dans l’émission turque l’Académie des Chefs.

Turquie : partenaire officiel de Taste of Paris 2022

Sur un autre registre, cette année, la Turquie a été partenaire officiel de Taste of Paris, gigantesque restaurant temporaire installé au creux de la nef du Grand Palais éphémère.

Taste of Paris offre un moment de rencontre exceptionnel entre un public de passionnés et les grands chefs participants, ainsi que l’opportunité pour les gastronomes de déguster les plats des meilleures tables et cette année pour la première fois des plats turcs.

A noter que la Turquie a récemment rejoint la famille du guide Michelin avec Istanbul comme une destination phare de la gastronomie mondiale.

Sur un autre registre, le programme de cette semaine a été marqué pendant les 4 jours par la découverte et la dégustation du café turc et loukoums, de la glace turque de Kahramanmaraş et les démonstrations par le chef Ali Ronay des “sarmas”, les feuilles de vigne farcies au riz, et le “cig köfte”, les boulettes de viande crue au boulgour, artichauts marinés, et mezze turc.

Parallèlement, deux évènements spéciaux ont été organisés le dimanche 15 mai : un cours de cuisine pour les invités avec présentation du “kisir”, la salade de boulgour et fines herbes, ainsi qu'une masterclass en public avec recette du "güllaç", dessert traditionnel turc à l'eau de rose.

A rappeler que dans le cadre de cette semaine de la gastronomie turque, l’ambassadeur de Turquie à Paris M. Ali Onaner, a donné une réception aux couleurs de la cuisine turque le 13 mai dans sa résidence avenue de Lamballe. De nombreux invités étaient présents et ont pu échanger à propos de la destination autour d'un dîner raffiné.