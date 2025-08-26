La guerre en Gaza a pris une tournure tragique le 25 août 2025, lorsqu'une frappe israélienne a tué cinq journalistes, dont Hussam al-Masri, photographe pour Reuters, ainsi que des journalistes de l'Associated Press, d'Al Jazeera et de Middle East Eye. L'attaque a visé l'hôpital Nasser à Khan Younès, tuant au moins 20 personnes, dont des secouristes et des civils.

Cet incident a suscité une condamnation internationale, les organisations de défense de la liberté de la presse qualifiant l'attaque de "crime de guerre". Les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé ont appelé à une enquête indépendante, soulignant que les journalistes et les hôpitaux sont protégés par le droit international.

Dans ce contexte, la journaliste canadienne Valerie Zink a annoncé sa démission de Reuters après huit ans de collaboration. Elle a exprimé son indignation face à ce qu'elle considère comme une “complicité de l'agence dans la propagande israélienne” et son échec à défendre ses collègues tués.

Zink a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle ne pouvait plus travailler pour une organisation qu'elle accuse de "justifier et d'activer" le système de tuerie de journalistes à Gaza.

