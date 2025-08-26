MONDE
2 min de lecture
Démission d’une journaliste de Reuters: accusations de complicité après le meurtre de 5 journalistes
La journaliste canadienne Valerie Zink a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle ne pouvait plus travailler pour une organisation qu'elle accuse de "justifier et d'activer" le système de tuerie de journalistes à Gaza.
Démission d’une journaliste de Reuters: accusations de complicité après le meurtre de 5 journalistes
La photojournaliste canadienne Valerie Zink a partagé son badge de presse Reuters déchiré sur Facebook. / User Upload
26 août 2025

La guerre en Gaza a pris une tournure tragique le 25 août 2025, lorsqu'une frappe israélienne a tué cinq journalistes, dont Hussam al-Masri, photographe pour Reuters, ainsi que des journalistes de l'Associated Press, d'Al Jazeera et de Middle East Eye. L'attaque a visé l'hôpital Nasser à Khan Younès, tuant au moins 20 personnes, dont des secouristes et des civils.

Cet incident a suscité une condamnation internationale, les organisations de défense de la liberté de la presse qualifiant l'attaque de "crime de guerre". Les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé ont appelé à une enquête indépendante, soulignant que les journalistes et les hôpitaux sont protégés par le droit international. 

Dans ce contexte, la journaliste canadienne Valerie Zink a annoncé sa démission de Reuters après huit ans de collaboration. Elle a exprimé son indignation face à ce qu'elle considère comme une “complicité de l'agence dans la propagande israélienne” et son échec à défendre ses collègues tués. 

Zink a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle ne pouvait plus travailler pour une organisation qu'elle accuse de "justifier et d'activer" le système de tuerie de journalistes à Gaza.

Recommandé

La colère monte

Cette démission s'inscrit dans un climat de mécontentement croissant au sein de Reuters. Plusieurs journalistes de l'agence ont exprimé des préoccupations concernant un biais pro-israélien dans la couverture de Gaza, notamment après la mort du journaliste d'Al Jazeera, Anas al-Sharif. La couverture de Reuters a été critiquée pour avoir minimisé les circonstances de sa mort.

La démission de Zink met en lumière les tensions internes au sein des médias internationaux concernant la couverture du conflit israélo-palestinien et soulève des questions sur l'indépendance éditoriale et la responsabilité des agences de presse dans des situations de guerre. Ces ressources offrent des informations actualisées sur les développements en cours dans la région.

 

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us