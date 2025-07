75 ans après sa création, le festival de Cannes rassemble une fois de plus, du 17 au 28 mai 2022, la sphère internationale la plus distinguée de l’univers du 7ème art.

Plus de 40 000 festivaliers sont accrédités, afin de venir découvrir les plus belles créations cinématographiques de l’année. Comme chaque année, la Turquie est présente dans la sélection et au Village international.

Forte présence turque au Village international du festival

Le stand Turquie accueille des rencontres professionnelles et des événements sous la coordination du ministère turc de la Culture et du Tourisme, de l'Agence de promotion et de développement du tourisme de Turquie, de la direction générale du cinéma ainsi que du service de la culture et de l’information de l'ambassade de Turquie à Paris.

Au stand de la Turquie, où sont accueillis des producteurs, réalisateurs et acteurs du cinéma mondial, le cinéma turc et les opportunités matérielles et techniques du pays sont promus pour les productions et coproductions étrangères. Des rencontres et échanges concernant des projets cinématographiques en cours et futurs sont également organisés avec des producteurs, réalisateurs, acteurs et distributeurs étrangers.

Le stand turc a été, d’ailleurs, visité par des invités de marques du cinéma mondial tels que la présidente de l'organisation américaine des Golden Globe Awards Helen Hoehne, le producteur et réalisateur de cinéma Kamel Krifa et l'actrice de cinéma Wilma. Cet intérêt international de l’écosystème artistique mondial grandissant n'est pas surprenant compte tenu du succès international du cinéma turc ces dernières années.

Le film turc “Kurak Günler” dans la sélection du festival

Le film co-produit par TRT et réalisé par le cinéaste suédois Ruben Ostund “Triangle de tristesse” est en course pour la Palme d’or de la 75ème édition du festival de Cannes. Quant au film “Jours Brûlants”, il a été sélectionné dans la catégorie“ un certain regard”. Il a été diffusé le 23 mai au Palais des Festivals et Congrès de Cannes.

Les autres productions qui représentent la Turquie au festival sont "Phillax" et "Life Guide for the Dead". Le projet Phillax a été, pour sa part, sélectionné pour l'Atelier de la Cinéfondation. Quant au film “Guide de survie pour les morts, il a été référencé sur la plateforme Frontières organisée par le Marché du Film.

A rappeler que plusieurs films turcs, tels que “Yol, la permission” réalisé par Yılmaz Güney et Şerif Gören en 1982, ou encore “Wintersleep” réalisé par Nuri Bilge Ceylan en 2014, se sont déjà démarqués lors des précédentes éditions du festival et ont remporté le titre de la Palme d’Or.