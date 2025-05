Israël a systématiquement modifié la composition démographique de Gaza en menant un génocide depuis le 7 octobre 2023, et ces changements entraîneront des déséquilibres durables au sein de la population, affirment les experts.

Plus de 50 000 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 113 400 blessés lors de l’offensive militaire israélienne brutale contre Gaza depuis octobre 2023.

Selon les données du ministère de la Santé, Israël a mené 11 850 attaques contre des familles palestiniennes. Ces attaques ont décimé 2 165 familles, tué 9 272 personnes, rendu 365 000 maisons inhabitables, dont 165 000 détruites et 200 000 endommagées, et déplacé deux millions de Palestiniens.

Les responsables palestiniens affirment que ces chiffres indiquent qu’Israël tente de modifier la structure sociale et démographique de Gaza.

39 384 orphelins ou sans un parent et 14 323 veuves

Le directeur du Bureau des médias du gouvernement de Gaza, Ismail al-Sevabite, s'est entretenu avec Anadolu sur les changements permanents et à long terme causés par la guerre de la structure de la population de Gaza.

Al-Sevabite a évoqué dans ce sens le déplacement forcé, depuis le début de la guerre, de deux millions de Palestiniens, quelques fois à plusieurs reprises, à l'intérieur de Gaza, entraînant de graves conséquences, en particulier pour les segments vulnérables de la société, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées.

Il a souligné que les attaques israéliennes ont laissé 39 384 enfants orphelins ou sans un parent, et 14 323 femmes veuves. Il a ajouté que la destruction des familles entraînera des déséquilibres démographiques durables, aux conséquences à long terme.

L'augmentation du nombre d'orphelins, de veuves et la perte des soutiens de famille, ainsi que la destruction de plus de 165 000 maisons et le déplacement massif de personnes, ont conduit à l'effondrement des structures sociales, à l'augmentation des charges sociales, à l'effondrement d'une économie déjà brisée et à une augmentation du chômage et de la pauvreté, a-t-il encore expliqué.

La vie à Gaza est détruite

Gaza a désormais changé de visage par rapport à sa carte démographique d'avant-guerre. Si certaines zones ont vu leur densité de population augmenter, d'autres sont complètement désertées. Cette situation a exercé une pression supplémentaire sur les services essentiels comme l'eau, l'assainissement et la collecte des déchets, provoquant l'accumulation de 360 000 tonnes de déchets dans les rues.

La destruction à grande échelle des routes, des réseaux d’eau, d’égouts, d’électricité et de communication a causé l’effondrement des systèmes de santé et écologiques, créant un terrain propice aux épidémies et aux crises environnementales.

Al-Sevabite a souligné que les destructions ne se limitent pas aux bâtiments, mais affectent également des vies et forcent les populations au déplacement. Il a ajouté que les dégâts entraînent non seulement des changements démographiques, mais sapent également l'identité et les fondements sociaux de la société palestinienne.

Les Palestiniens sont déplacés de force

Le même constat est dressé par l'analyste politique et écrivain Mustafa Ibrahim qui affirme qu'Israël cherche à provoquer un changement démographique à long terme en forçant les Palestiniens à migrer et en minimisant leur présence à Gaza.

Ibrahim a soutenu que la migration n'était pas temporaire mais visait à modifier la composition démographique de Gaza à des fins politiques, soulignant les inquiétudes d'Israël concernant la population palestinienne qui dépasse les sept millions dans les territoires occupés.

Il a également considéré que la croissance de la population palestinienne remet en cause les objectifs démographiques d'Israël, incitant l'administration de Tel-Aviv à contrôler davantage de terres et à mettre en œuvre des politiques de déplacement remontant à 1948.

Ibrahim a ajouté qu’Israël tente d’y parvenir en faisant de la vie quotidienne des Palestiniens un enfer, en créant des crises et en les forçant à chercher des alternatives.

L'analyste politique Iyad al-Kara a noté que la droite radicale israélienne commençait à mettre en œuvre des politiques visant à concrétiser l'immigration palestinienne. Il a affirmé que les déplacements forcés constituaient une tactique de pression utilisée par Israël contre la résistance de Gaza, devenue une menace stratégique depuis l'opération “ inondation d'Al-Aqsa”.

Il a souligné qu'un cessez-le-feu immédiat, l'ouverture des frontières, l'entrée de l'aide et la reconstruction de Gaza ne sont pas seulement des souhaits mais des nécessités humanitaires pour sauver des vies et renforcer la détermination contre les politiques de déplacement d'Israël.