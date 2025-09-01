Le président russe Vladimir Poutine a remercié la Turquie pour ses efforts de médiation dans le conflit ukrainien. Lors de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans la ville portuaire chinoise de Tianjin, il s'est dit confiant dans la capacité d'Ankara à continuer de jouer un "rôle particulier" dans la recherche d'une solution.

Depuis mai, trois cycles de négociations directes russo-ukrainiennes ont eu lieu à Istanbul. Selon Poutine, ces négociations ont permis aux parties de progresser sur plusieurs dossiers humanitaires.



Il a souligné que l'implication d'Ankara avait joué un rôle déterminant dans la création d'un espace de dialogue, qualifiant la contribution de la Turquie de "significative" et "recherchée".

Poutine a également déclaré avoir discuté avec Erdogan de plusieurs questions régionales, notamment le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Caucase.



Il a insisté sur la qualité de la coopération avec la Turquie dans ces domaines, estimant qu’elle était "bien établie, concrète, utile et fondée sur la confiance".

Le président russe a également mis en avant les échanges réguliers au niveau présidentiel qui contribuent à entretenir ce qu'il a qualifié de dialogue constructif et respectueux, conforme aux principes de bon voisinage.

Poutine a également souligné la croissance continue des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays.



Il a affirmé que le commerce bilatéral avait augmenté de 6,6 % l'année dernière et de 3 % supplémentaires au premier semestre 2025. Les entreprises russes, a-t-il noté, sont actives dans les secteurs métallurgique et automobile turcs, tandis que les entreprises turques maintiennent une présence visible en Russie dans les secteurs de la construction mécanique, du travail du bois et de la métallurgie.