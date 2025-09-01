Le président russe Vladimir Poutine a remercié la Turquie pour ses efforts de médiation dans le conflit ukrainien. Lors de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans la ville portuaire chinoise de Tianjin, il s'est dit confiant dans la capacité d'Ankara à continuer de jouer un "rôle particulier" dans la recherche d'une solution.
Depuis mai, trois cycles de négociations directes russo-ukrainiennes ont eu lieu à Istanbul. Selon Poutine, ces négociations ont permis aux parties de progresser sur plusieurs dossiers humanitaires.
Il a souligné que l'implication d'Ankara avait joué un rôle déterminant dans la création d'un espace de dialogue, qualifiant la contribution de la Turquie de "significative" et "recherchée".
Poutine a également déclaré avoir discuté avec Erdogan de plusieurs questions régionales, notamment le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Caucase.
Il a insisté sur la qualité de la coopération avec la Turquie dans ces domaines, estimant qu’elle était "bien établie, concrète, utile et fondée sur la confiance".
Le président russe a également mis en avant les échanges réguliers au niveau présidentiel qui contribuent à entretenir ce qu'il a qualifié de dialogue constructif et respectueux, conforme aux principes de bon voisinage.
Poutine a également souligné la croissance continue des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays.
Il a affirmé que le commerce bilatéral avait augmenté de 6,6 % l'année dernière et de 3 % supplémentaires au premier semestre 2025. Les entreprises russes, a-t-il noté, sont actives dans les secteurs métallurgique et automobile turcs, tandis que les entreprises turques maintiennent une présence visible en Russie dans les secteurs de la construction mécanique, du travail du bois et de la métallurgie.
Les travaux de la commission intergouvernementale, qui s'est réunie à Moscou en juin, ont également été cités comme un moteur de la coopération économique.
La coopération énergétique a été qualifiée par Poutine de "véritablement stratégique". Il a déclaré que la continuité des livraisons de gaz naturel par les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream restaient ininterrompues, rappelant que la Russie reste l'un des principaux fournisseurs de la Turquie.
Il a également cité la centrale nucléaire d'Akkuyu, actuellement en construction par Rosatom, comme projet phare des relations bilatérales et symbole de la pérennité de ce partenariat.
En amont des pourparlers officiels, le Kremlin a diffusé, dans un moment symbolique, des images montrant des membres des délégations russe et turque se saluant chaleureusement.
Le directeur de Rosatom, Alexeï Likhachev, et le ministre russe de l'Énergie, Sergueï Tsivilev, ont échangé poignées de main et accolades avec leurs homologues turcs, dont le ministre de l'Énergie, Alparslan Bayraktar.
Le président russe a également souligné l'importance de la confiance politique entre Moscou et Ankara, affirmant que leur coopération dépassait le cadre bilatéral pour s’étendre aux questions régionales et internationales.
Il a évoqué la nécessité d'harmoniser les approches des deux pays dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où leurs intérêts se recoupent fréquemment.